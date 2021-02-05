小隻女快學IU「詐欺穿搭術」！3招打造驚人比例　讓「畫面都是腿」

▲IU 3招小隻馬「穿搭詐欺術」瞬間穿出大長腿，嬌小女孩們快筆記！（圖 / 翻攝IG@dlwlrma，以下同。）

記者王蓁蓁 / 台北報導

有音源強者之稱的國民妹妹IU睽違8個月，終於在前陣子回歸歌手身份推出全新單曲《Celebrity》，不僅迅速衝上韓國各大音源榜首，她更一口氣在短短3分鐘的MV中連換11造型，掀起熱議，Youtube點閱也瞬間突破1300萬觀看。

號稱162公分的IU，傳說實際身高只有150公分左右，是超級小隻馬，但放眼看去她過往造型，不科學的纖瘦逆天長腿，從華麗的長禮服、俏皮短裙、以及休閒褲裝，都能完美運用搭配技巧，穿出超級犯規的170公分即視感，惹人稱羨，嬌小女孩們還不快筆記get起來！

▲IU利用「腰帶」凸顯腰身的曲線，順勢在視覺上提升腰線，輕鬆拉長整體比利。

▲IU超高腰的迷你短裙與白色貼腿靴，營造出高挑即視感。

只見IU經常利用「腰帶」凸顯腰身曲線，順勢在視覺上提升腰線，簡單拉長整體比例，又或者是超高腰的迷你短裙，錯亂腰線並露出大部分的腿部肌膚，營造高䠷的即視感，像是IU這套寶寶藍套裝，超短的高腰百褶短裙，讓她白皙長腿一覽無遺，上身短版外套，輕輕舉手就能展露螞蟻腰，白色的貼腿靴彷彿延長了腿部線條，成為了「打造長腿」造型的點睛之筆。

▲IU聰明選穿過膝黑色長靴修飾腿型，在視覺上拉長腿。

嬌小女孩們最常使用「下半身失蹤」技巧，也能在IU身上見到，既然是常用那也就沒什麼稀奇了，IU則聰明選穿過膝黑色長靴，除了修飾腿型，還能在視覺上無限拉長腿，再加上高跟設計，簡直就是詐欺犯了。

▲IU上衣紮進褲頭並小心機穿搭9分長褲露出纖細腳踝，在休閒的牛仔造型中打造出層次感穿搭。

「高腰褲、裙」向來都是小隻女們拉長比例必備的單品之一，除此之外，還要將上衣紮進褲頭，輕鬆就能展露腰線延伸腿長，IU小心機穿搭9分長褲，偷偷露出纖細腳踝，在休閒的牛仔造型中同樣打造出層次感穿搭。



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