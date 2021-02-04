職場上最可怕的3種人　同事請「保持距離」以免害到自己

▲職場中有3類人要特別注意。（圖／Pakutaso、pixabay，以下同）

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人生總是要在職場上打滾，有時會遇到貴人，當然也會遇到可怕的人，瑞典斯德哥爾摩經濟學院研究員拉斯 約翰．艾格表示，在工作中會遇到3種人，會讓你「徹底感覺不舒服」，他們都會有一些很明顯地症狀，如果你真的需要跟他們合作，像是客戶或上司，也要有心理準備，自己的私生活最好跟他們保持距離。

總是需要關懷的人

每個人在某個時刻，需要別人的關懷很正常，但以此維生的人情況是完全不同的，相較於別人短暫的「依靠」，這些人的情況是「重重壓在你身上」，一副「我不能沒有你，你應該解決我身邊所有問題」的態度，這類型的人會持續製造問題，然後告訴你你做的永遠都不夠，他們的手段很多，包括試圖讓對方內疚、持續抱怨、一直扮演受害者。

如果是著滿足他，到頭來只會相當沮喪，甚至懷疑自己，若你的上司是這種人，試著把重心移回你自己，不要想得到他的肯定，也不要滿足他永無止境的要求。

毫無感激之意的人

做什麼善事不一定需要回報，但身邊總有一種人，就是只有專注在自己的需求上，這種人對於履行協議或是事後回報完全不感興趣，他只在乎「你能為他做什麼」，但對於別人卻從未付出或表示感謝之情。

這種人不會跟任何人成為朋友，因為沒人受得了這種態度，職場上出現這種人，多半是跟你「半生不熟」的關係，他們有幾項特色，包括「要求別人做事態度天經地義」、「你給他一點，他馬上要求其他的東西」、「對於過分的請求沒有絲毫愧色」。

這種人的相處建議是最好淡如水，淡到你直接拒絕他的要求，都不會有任何感覺。

超級自戀的人

自戀狂通常跟上述兩種人不一樣，因為上述兩種人很難在職場上成功，因為所有人都討厭跟他們相處，但自戀狂在大多時候，他們有某一方面是迷人的，也很可能是社會上定義的成功者，要分辨的方式很簡單，就是一個成功人士，但相處後你很難喜歡他，他很可能就是自戀狂。

在這類人的人生中，鎂光燈只照著他，其他人都是觀眾而已（或是陪襯他的角色），但這不是最可怕的地方，重點是他們缺乏同理心跟換位思考的障礙，此外在事情變嚴重的情況下，他們會失去理智，如果你已經試著跟他相處，建議他發瘋時你能走開，或置之不理，若你擺脫不掉負面影響，最好就走得遠遠的。