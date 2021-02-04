fb ig video ETtoday search mobile

職場上最可怕的3種人　同事請「保持距離」以免害到自己

>

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案,顯圖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲職場中有3類人要特別注意。（圖／Pakutaso、pixabay，以下同）

編輯／借借

人生總是要在職場上打滾，有時會遇到貴人，當然也會遇到可怕的人，瑞典斯德哥爾摩經濟學院研究員拉斯 約翰．艾格表示，在工作中會遇到3種人，會讓你「徹底感覺不舒服」，他們都會有一些很明顯地症狀，如果你真的需要跟他們合作，像是客戶或上司，也要有心理準備，自己的私生活最好跟他們保持距離。

▲▼工作,職場,女性。（圖／pixabay）

總是需要關懷的人
每個人在某個時刻，需要別人的關懷很正常，但以此維生的人情況是完全不同的，相較於別人短暫的「依靠」，這些人的情況是「重重壓在你身上」，一副「我不能沒有你，你應該解決我身邊所有問題」的態度，這類型的人會持續製造問題，然後告訴你你做的永遠都不夠，他們的手段很多，包括試圖讓對方內疚、持續抱怨、一直扮演受害者。

如果是著滿足他，到頭來只會相當沮喪，甚至懷疑自己，若你的上司是這種人，試著把重心移回你自己，不要想得到他的肯定，也不要滿足他永無止境的要求。

▲▼工作,職場,女性。（圖／pixabay）

毫無感激之意的人
做什麼善事不一定需要回報，但身邊總有一種人，就是只有專注在自己的需求上，這種人對於履行協議或是事後回報完全不感興趣，他只在乎「你能為他做什麼」，但對於別人卻從未付出或表示感謝之情。

這種人不會跟任何人成為朋友，因為沒人受得了這種態度，職場上出現這種人，多半是跟你「半生不熟」的關係，他們有幾項特色，包括「要求別人做事態度天經地義」、「你給他一點，他馬上要求其他的東西」、「對於過分的請求沒有絲毫愧色」。

這種人的相處建議是最好淡如水，淡到你直接拒絕他的要求，都不會有任何感覺。

▲▼理財,財富自由,加薪,職場。（圖／pixabay）

超級自戀的人
自戀狂通常跟上述兩種人不一樣，因為上述兩種人很難在職場上成功，因為所有人都討厭跟他們相處，但自戀狂在大多時候，他們有某一方面是迷人的，也很可能是社會上定義的成功者，要分辨的方式很簡單，就是一個成功人士，但相處後你很難喜歡他，他很可能就是自戀狂。

在這類人的人生中，鎂光燈只照著他，其他人都是觀眾而已（或是陪襯他的角色），但這不是最可怕的地方，重點是他們缺乏同理心跟換位思考的障礙，此外在事情變嚴重的情況下，他們會失去理智，如果你已經試著跟他相處，建議他發瘋時你能走開，或置之不理，若你擺脫不掉負面影響，最好就走得遠遠的。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

職場, 生活, 同事, 觀察

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

進入立春節氣！過年前後「2星座」運勢最旺　天蠍健康注意

進入立春節氣！過年前後「2星座」運勢最旺　天蠍健康注意

前任垃圾袋把渣男打包丟掉！四款「有趣商品」明明不需要　但是超想要

前任垃圾袋把渣男打包丟掉！四款「有趣商品」明明不需要　但是超想要

超多人護唇膏都塗錯！3大NG護唇行為　難怪保濕、淡唇紋都無感

超多人護唇膏都塗錯！3大NG護唇行為　難怪保濕、淡唇紋都無感

「頸紋」最容易顯老！防鬆弛靠按摩4步驟　網紅實測一個月就見效 喝咖啡綠茶瘦6kg！日本營養學家推薦5款有助「瘦肚子」飲品 孫芸芸領先全球入手！　Chloé 下個爆款「唇形包」金屬握把好燒 「薪水給老婆管」星座男Top 3！ 　巨蟹超寵妻、射手婚後態度大轉彎 13款熱賣WOC鍊帶包選擇！Chanel、Loewe、Dior　一包收納鈔票與手機 孫藝珍出演5部韓劇絕對要追！不只仙氣逼人　凍齡美貌一點都沒變 職場上最可怕的3種人　同事請「保持距離」以免害到自己

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面