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進入立春節氣！過年前後「2星座」運勢最旺　天蠍健康注意

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文／命理老師 邱彥龍

2月3日正式進入立春節氣，意味著農曆年也快到了，未來15天十二星座的運勢以摩羯座跟水瓶座最旺，至於其他星座的運勢又是如何？讓國際天星術命理預測師邱彥龍帶您一一來了解。

▲女孩、節氣、燈籠。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲2月3日進入立春節氣。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

牡羊座（3/21‐4/19）

事業：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
感情：★★★☆☆
健康：★★★☆☆
整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽落在牡羊的朋友，這段期間在事業上會有志同道合的朋友想來談合作，但請謹慎評估，不要衝動答應了之後，執行上遇到困難，反而間接失信於人，惹得一身腥。

雖然一直積極賺錢想給家人更好生活，但因開銷大、壓力也大，在健康上要懂得適度休息，尤其小心舊疾復發。若有骨頭痛、神經發炎、骨刺、心血管、耳鼻喉或是頸部、胸口以上的脊椎不舒服，最好進行深度檢查並取得第二意見，不要因著急就亂動刀。

單身的牡羊，這段時間有機會在聚會的場合遇見心儀的對象，但也要多觀察；有伴侶的牡羊則可用較開放的心態帶著伴侶一起出席各種活動，藉此好好培養感情。

金牛座（4/20~5/20）

事業：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
感情：★★☆☆☆
健康：★★★☆☆
整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽落在金牛的朋友，這段期間在事業上會有不少的新發展、甚至國外的訂單出現，但要謹慎評估長遠的發展，仔細審閱合約，以免未來對方有拖欠款項或不利公司長遠發展的情事發生。

若是一般金牛的上班族，這段期間在工作上會覺得有被控制、不舒服的感受，讓你備感壓力，因而產生年後轉職的念頭，是好是壞自己要先謹慎評估，切勿衝動行事。

金牛的朋友，在這繁忙、開銷又大的時節，容易讓你的脾氣和健康出現狀況，建議多行善、多為他人著想，為自己積福德。

另外金牛也要多留意內分泌失調、精神疾病、開刀、意外、發炎及因注意力不集中導致摔倒等意外發生。

雙子座 （5/21~6/21）

事業：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
感情：★★★☆☆
健康：★★★☆☆
整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽落在雙子的朋友，這段時間不論工作、事業、情感都平靜無波，建議善用這段時間好好投資自己的腦袋或做身心靈的調整，都是不錯的長遠投資，也許會因此增加不少金錢花費，但等到要用時能駕輕就熟、手腳不慌，就會覺得值得。

在健康上，要多注意坐骨神經、腸胃、喘不過氣、呼吸道、耳鼻喉等問題。

巨蟹座（6/22~7/22）

事業：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
感情：★★★☆☆
健康：★★★☆☆
整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽落在巨蟹的朋友，在立春這個節氣裡，堅定自己的信仰，可以給你帶來穩定心靈的力量。且會因為正向思考的吸引力法則，讓你得到更多神奇的眷顧，甚至有機會逢凶化吉。

偏財運的部分，要懂知足並見好就收，千萬不要有過多的貪念。

在感情方面，注意不要因為情感豐沛產生不必要的衝動，有伴侶的你若想求子，也可考慮好好把握這個節氣，先做一次完整的健康檢查，若發現身體有異狀，要積極面對先聽取醫生的建議再做處理。

獅子座（7/23~8/22）

事業：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
感情：★★★☆☆
健康：★★★☆☆
整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽落在獅子的朋友，付出不求回報，將會在未來為你帶來一些良善的福報。事業上雖有莫名的財物損失，但也有貴人相助；想婚的男獅子，這段時間會讓你對另一半的情感更加珍惜，對方的財運也會因你而不錯！

但獅子女則要多留心觀察身旁心儀的對象，避免自己陷入被傷害、甚至傷害他人的關係中。

而在健康上，要多留意因過去的壓力造成的身體傷害，尤其要小心腫瘤，可安排全身健康檢查，及早發現及早治療可度過難關。

處女座（8/23~9/23）

事業：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
感情：★☆☆☆☆
健康：★★☆☆☆
整體運勢：★★☆☆☆

上升或太陽星落在處女的朋友，近期不論事業、投資上的運勢都會不如自己預期，凡事得親力親為，甚至會有一些財務上的小危機出現，但也不要給自己過度的壓力，建議善用這個節氣、開始學點一技之長，也重新檢視自己的身體狀況，儲備好精力，機會將給準備好的人！

在感情上或許會遇到些波折，但不論未來是什麼樣的發展，平常心相處，注重溝通，給自己和對方多一點空間，人生將走的更寬廣。

天秤座（9/23～10/23）

事業：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
感情：★★★☆☆
健康：★★★☆☆
整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽落在天秤的朋友，立春時節焦點會放在家庭和房地產上，事多繁雜、憂喜參半、這段時間會特別希望另一半為你分憂解勞。

事業上將有新的工作機會出現，要懂得取捨，財運上則不建議做合夥投資或投機的規劃，若與朋友間有財務借貸往來，要抱著付出不求回報的心態，就比較不會出現不平衡的心態。

放鬆心情面對生活中所有的挑戰，調整好自己的正向情緒，較能降低意外發生的機會，另外也要注意喉嚨發炎、神經發炎、心血管、耳鼻喉、肌肉痠痛、病毒感染及精神上的疾病。

天蠍座（10/24～11/21）

事業：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
感情：★★☆☆☆
健康：★★☆☆☆
整體運勢：★★☆☆☆

上升跟太陽落在天蠍的朋友，這段時間可能會有負能量爆棚的感覺，雖然有新事業的契機，但有一定程度的難度，要仔細評估，靜待合適的時機，避免因衝動判斷，導致不必要的虧損。

另外，要小心家庭事業兩頭燒、忙碌心煩的狀況下，健康受到影響，除了精神上過度緊繃帶來不適外，也要留心意外事故以及發炎、開刀、抵抗力弱等情況發生。積極進取的你，要學習好好調整、放鬆心情並注意與人的溝通，有好的心情，才能有正能量為事業解套。

射手座（11/23~12/21）

事業：★★★★☆
財運：★★★★☆
感情：★★☆☆☆
健康：★★★☆☆
整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽落在射手的朋友，這個節氣宜多外出交流、將帶來好的事業契機，只是逢此疫情緊張時刻，出外要記得戴口罩，儘量不要搭乘大眾運輸工具，做好自身防護工作。

立春這個節氣，射手座的朋友，容易出現多夢、第六感較明顯的狀況，不要忽略一些小細節對自己的提醒跟預言。

另外，若感情一直無法溝通，最好學著放手，讓自己有開展另一段感情的機會。

摩羯座（12/22~1/20）

事業：★★★★☆
財運：★★★★☆
感情：★★★☆☆
健康：★★★★☆
整體運勢：★★★★☆

上升或太陽落在摩羯的朋友，這段期間對事業的強烈責任感，使得你對任何細節掌握度的要求也相對比較高，勞累的你要多注意身體健康，避免免疫系統徹底失衡！

投資方面，房地產對你來說是不錯的選擇，可以仔細評估。

摩羯座的朋友，這段時間也容易因為事業上的忙碌跟財務壓力，而忽略了對另一半及子女的關心，建議多找時間與家人好好地溝通，才不會產生讓另一半產生疙瘩。

水瓶座（1/21~2/18）

事業：★★★★☆
財運：★★★★☆
感情：★★★☆☆
健康：★★★☆☆
整體運勢：★★★★☆

上升或太陽落在水瓶的朋友，有伴侶的水瓶男，這段期間會得到另一半較多的關懷，若彼此言語失當時，能以更包容的心態去體諒，感情還能因此加溫。

水瓶女則剛好相反，會遇到對方較不在意妳的情況，讓情緒受到影響，可以藉此學習多愛自己一點，給自己帶來好的情緒和心情！

除此之外，這段期間財運極佳的你，會較專注在家庭、享受、房地產修繕等開銷方面，但也會因此導致你對金錢比較沒有安全感。

水瓶座在這段時間雖然事業壓力很大，但若能調整自己的言行不要傷人，你將有機會掌握更多權力，並避免掉不必要的小人攻擊。

偏財運的部分，若屬投機財就不要心存貪念，要知足感恩、見好就收、多做些善事，為自己多積些福德。

這段期間瓶子也容易在朋友、事業、交通上遇到突發事件，要好好處理，以和為貴！

健康上要多留意發炎、耳鼻喉、開刀、胃腸疾病、骨盆、大腿、坐骨神經跟心病等等。

雙魚座（2/18~3/20）

事業：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
感情：★★☆☆☆
健康：★★★☆☆
整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽落在雙魚的朋友，這段期間雖有偏財運，但在事業上建議還是多找幾位專業又信任的朋友一起討論，避免因過於自信導致判斷錯誤。

感情上則要學著好好溝通、體諒，切勿因一時的情緒，在外做出傷害到另一半的行為。

健康上要多留意內分泌失調、夜尿症、肝疲勞或肺、胃腸功能失衡的狀況。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

▲命理老師 。（圖／翻攝自邱彥龍臉書）

▲邱彥龍 老師。（翻攝自邱彥龍臉書）

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關鍵字：

命理老師, 邱彥龍, 星座, 運勢, 立春, 節氣

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