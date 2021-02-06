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青春露超級低價6250元→3490元　瘋狂濕敷也不心疼

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文／C編

提到SK-II許多人馬上聯想到的是那堪稱殿堂級的「青春露」，它不僅開創了水狀精華液的概念，更是挽救了很多女孩的爛臉，重現晶瑩剔透的光澤感透亮肌膚，購物網站「Her和她」推出青春露230ml，原價6250元、特價3490元的好康，現省2760元，超級划算。

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▲SK-II。（圖／Her）

▲SK-II青春露，230ml，原價6250元、特價3490元。點我購買。

很多人誤以為青春露是化妝水，但其實它是水狀的精華液，裡面含有高濃度的PITERA™，可以幫助肌膚維持年輕透亮，只要每天洗完臉之後使用，肌膚就會透嫩有光澤，讓很多人用過就回不去，即使高單價也忍痛買下去。

▲SK-II,青春露,保養,Her和她。（圖／品牌提供、pexels）

▲青春露讓很多人無法離開它。（圖／SK-II IG）

不只是單擦的用法，因為太喜歡青春露，很多人還發明出新的使用方式，像是利用化妝棉濕敷，據說效果一直到隔天都會散發出細緻的光澤，非常持久；還有人裝進小噴瓶裡面，隨時隨地補噴，幫助肌膚持續抗老，打造保濕滋潤的肌膚狀況。

▲SK-II,青春露,保養,Her和她。（圖／品牌提供、pexels）

▲保養品用對了，才能讓肌膚晶瑩剔透。（圖／Pexels）

盤點網路上對於青春露的評價，大部分的女孩都大呼「此生摯愛，不能沒有它」、「我用了十幾年的SK-II」、「青春露用了皮膚變好」、「擦了青春露感覺後續保養也更好吸收」、「我每次亂擦 亂換保養品，大過敏都是青春露救回來的」。

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▲SK-II。（圖／Her）

▲SK-II青春露，230ml，原價6250元、特價3490元。點我購買。

現在不用擔心青春露高單價，「Her和她」的優惠來了！SK-II青春露230ml、原價6250元、特價3490元，立刻現省2760元，等於下殺55折，相當優惠，絕對要趁著特價期間入手，以免錯失良機才懊悔。

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關鍵字：

SK-II, 青春露, 保養, Her和她, Her

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