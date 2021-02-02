總是無條件付出？測妳在愛情中的「吃苦指數」有多高

文／柯夢波丹 圖／COSMO

原來在關係中無條件付出的人真的很多，但有的人就算失衡了還是不斷地給予，把吃苦當吃苦，妳是哪一種指數呢？快來看看！

首先在心中默念一次問題，然後依直覺選張牌

選好了嗎？我們來解牌吧！

1.聖杯六 吃苦指數20%

甘願付出真心對待

選到聖杯六代表著妳認為愛一個人而付出是很歡喜的事，並不會為了一些相處上的事情耿耿於懷太久，屬於甘願貢獻付出的類型，妳本身就擁有善於愛與關懷他人的特質，被妳喜歡上是一件很幸福的事，而這也是一張很有包容力的牌卡，不小心就容易寵壞情人喔。

2.錢幣騎士 吃苦指數50%

重視結果有時不近人情

妳認爲關係中兩人的共識很重要，妳會為了要達成自己心中那樣的理想去努力，但也容易落入太重視結果，而忘了兩人相處過程的許多重要性，或是在關係中有太多的評斷，而導致自己覺得做了許多但無法獲得實質上的回饋，只是一張需要調整心態的牌卡，有時放慢腳步才能感受幸福就在身邊。

3.女皇 吃苦指數10%

享受愛情的滋潤

女皇是一張非常懂得在愛中享受的牌，當妳選到這張牌卡時，代表著在關係中妳是喜歡付出的，但也不會無限制地給予，因為妳清楚知道兩個人在一起，是需要先把自己都照顧好，而不是失去自己而不被珍惜，這也是一張帶有獨特個人魅力的牌，提示著是妳的愛情走向將愈來愈好。

4.寶劍四 吃苦指數90%

做到累癱卻不被珍惜

寶劍四代表著妳已經太過勞累，而且在一個極度失衡的狀態，雖然妳做了這麼多，但似乎一直無法平衡，當妳以為再多點付出可以得到愛時，會更為辛苦，此時是自我沉思獨處的時候，而不是繼續為情人不斷貢獻卻不照顧自己，選到這張牌卡，或許是時候考慮一下如何重新找回自我囉。

5.權杖九 吃苦指數30%

以自己認為的方式為主

權杖九代表著妳非常認真地用自己的方式在付出，但身邊的愛人不見得吃妳這一套，因此有時妳覺得做了很多但不被重視，是因為妳確實太執著了些，只要稍微彈性變通一些，態度柔軟一點，妳就會發現愛情並沒這麼苦，而且妳們之間會有更多理解。

6.倒吊人 吃苦指數80%

吃得苦中苦方為人上人代表

妳似乎籠罩著一種不被瞭解的委屈感，雖然付出許多，但妳愛的人卻無法體會，選到倒吊人代表著妳正在經歷一段需要以不同角度來看事情的過程，這需要一些時間的轉換期，之後身邊的人才能夠理解妳怎麼了，這是需要耐心的，而在這過程真的就是吃苦當吃補了。

7.魔鬼 吃苦指數60%

有條件地交換

當選到這張牌時，要留意自己是否用愛情來交換一些什麼，可能是經濟上的依靠，會從對方身上要獲得安全感之類的，但當用這樣的心態來談愛情時，很難感受到真心流動，那麼就容易陷入在受苦或不自由被受限的心態之中，當願意拿開對愛的誤解時，才有機會知道幸福並沒這麼難。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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