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別再穿同款當傻瓜情侶！學泫雅、小賈斯汀用不經意小巧思閃爆路人

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記者王蓁蓁 / 綜合報導　圖 / 翻攝IG@haileybieber、@hyunah_aa

面對即將來臨的西洋情人節，近日IG吹起一股「放閃光」的情侶穿搭潮，其實穿得一模一樣的情侶裝早就OUT了，不想再讓人覺得是「笨蛋情侶」檔，就趕緊筆記，學泫雅與男友、小賈斯汀夫妻運用同色系或單品搭配等不經意小巧思，在情人節當天閃爆路人吧！

▲小賈夫妻、泫雅情侶穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲小賈夫妻、泫雅情侶穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲小賈夫妻、泫雅情侶穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲簡單的同色系單品搭配，是初階情侶們不怕失敗的情侶穿搭方式之一。

以簡單又不容易失敗的同色系單品做為搭配，是初階情侶們最好下手的穿搭方式之一，誰說一定要拘泥在同色同款？像小賈以深綠色的棒球帽巧搭老婆海莉同色系帽Ｔ ，又或者海莉一身黑白暈染套裝，小賈則以黑色帽Ｔ、漁夫帽作為色系搭配，都說不刻意的放閃，最甜。

▲小賈夫妻、泫雅情侶穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲小賈以草綠色毛帽與深綠運動褲，呼應海莉洋裝上點點的花草。

海莉回歸少女穿上仙氣爆棚的白色碎花洋裝，小賈同樣沒放過撒糖機會，分別以草綠色毛帽與深綠運動褲，呼應海莉洋裝上點點的花草配色。

▲小賈夫妻、泫雅情侶穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲小賈夫妻、泫雅情侶穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲小賈夫妻、泫雅情侶穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅與E’Dawn巧搭材質穿出吸睛情侶穿搭。

看似相同卻能展現多樣風格的「材質」，也是能夠在一票情侶穿搭中脫穎而出的搭配方法之一，總是能輕鬆駕馭浮誇高調單品的泫雅，與男友E’Dawn以不同款的皮衣完美展現俏皮情侶感 ，泫雅與E’Dawn也將日常超好入手的丹寧穿搭變得不簡單。

▲小賈夫妻、泫雅情侶穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲小賈夫妻、泫雅情侶穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲小賈與海莉以光滑的綢緞襯衫呼應對方造型。

小賈斯汀夫妻則以光滑的綢緞襯衫呼應對方造型，海莉腳踩Bottega Veneta寶寶藍高跟鞋，「下半身失蹤」大方曬出不科學長腿，小賈運用擅長的潮穿搭，以小白鞋與牛仔短褲穿出大男孩風格，不死板的情侶穿搭招數一秒閃瞎路人！
 

▲小賈夫妻、泫雅情侶穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅與E’Dawn巧妙運用動物紋營造熱戀情侶感。

另外，動物紋元素也是泫雅與E’Dawn衣櫥內的常備軍，只見泫雅穿上緊身豹紋小洋裝，巧搭同樣反光材質的黑皮靴，E’Dawn以同樣動物紋的蛇紋皮鞋作為呼應，雖是不同風格，卻也能一眼看出明顯是熱戀中的情侶呢！

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關鍵字：

情侶穿搭, 泫雅, 小賈斯汀, 情人節

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