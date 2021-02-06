爆紅「氧氣減肥」6週減掉12公斤　三類食物多吃、躺著運動就有效

文／柯夢波丹 圖／Instagram@dd9987_、@yekooooong

氧氣減肥法，這個席捲韓國，明星、主持人、主播、模特兒親身實踐推薦，由醫師＋營養師＋名模三領域瘦身專家合作的最強瘦身法，讓妳無壓力享受三餐美食，不用刻意撥時間，隨時隨地稍微動一動，6週可減重12kg！這就是最強的氧氣減肥法，聽到這個是不是很好奇，到底什麼是氧氣減肥法？快點繼續往下看！

所謂氧氣減肥，就是在排除我們體內因為使用氧氣所產生的代謝物，也就是排除自由基的方法，將過多的活性氧消除，分解並排出體脂肪。再利用本書所提到的氧氣食物，搭配簡單的伸展體操，不僅能夠很自然的調整食慾，而且能逐漸提高熱量消耗，自然而然就能達到減重功效。

▲除掉氧氣減重。（圖／AsiaVision-Getty Images）



除掉氧氣就能減重？

我們一定要靠氧氣呼吸，可是這氧氣卻是讓我們變胖的主嫌犯？事實上，氧氣是人類維持生命必定不可或缺的要素。然而，在代謝過程所產生的太多氧氣如果留在我們體內，會引發氧化作用，進而攻擊身體組織與損壞細胞。

而且會侵蝕身體各部位，使器官生病，無法發揮正常的功能。就像鐵或鐵鎚，再怎麼敲也敲不壞，卻會因為暴露在空氣中而氧化並生鏽毀壞，最後變成不能使用，是一樣的道理。

氧氣減肥，誰都能做得到！

如同前面所提到，因為我們體內那些使用過的氧氣所產生的代謝物，也就是新陳代謝所產生的廢物，會降低腦部與肌肉等各部位的機能，也會在體內堆積脂肪，造成肥胖，並且引發老化。

為了治療與預防這種老化，氧氣減肥早已在美國等先進國家風行，以科學的減肥瘦身方法，在日常生活之中不需特別辛苦也能實行，是一種「生活密切型的減肥瘦身」法。

▲靠食物減肥（圖／franckreporter-Getty Images）

而且對於曾經試過單一食物減肥、斷食或節食減肥、漢方減肥、藥物治療減肥等等，經歷過反覆減肥與溜溜球效應的許多減重者而言，氧氣減肥是最能有效減輕體重與體脂肪的瘦身方法。

你有「減肥上癮症」嗎？

如果一年內有兩次以上嘗試以過度極端節食與激烈運動來進行減肥，那麼就可以說是「減肥中毒症」或「減肥上癮症」。各位會認為我這麼說太過誇張嗎？絕對不會！請看看身邊的朋友們！這種人比你想像的還要多更多！說不定，正在閱讀這篇的你也是屬於這種人。但我們為何會如此沈迷於必須苦虐身體的減重方式呢？

▲減肥上癮。（圖／Narith Thongphasuk / EyeEm-Getty Images）



減肥上癮症檢查表



1.我總是不喜歡自己的身材

2.對於減肥食品和減肥用品感到很有興趣，對於流行的減肥方式很想知道

3.目前所持有的減肥食品有三種以上

4.流行的減肥法曾經試過三種以上

5.幾乎不曾維持減肥三週以上

6.覺得突然變胖，就想要去減肥診所或用斷食方式

7.認為減肥的最大問題點是過多的食欲

8.偶爾有暴飲暴食的傾向

9.吃很多之後試著想要將食物吐掉

10.曾經歷過三次以上的溜溜球效應

如果你的分數是3分以上，表示你非常可能有減肥上癮症，如果5分以上，可以判定你是經常反覆於溜溜球效應的減肥上癮症者。請試試看氧氣減肥，以氧氣減肥來脫離減肥上癮症，讓我們來挑戰健康的瘦身、年輕的瘦身、沒有溜溜球效應的瘦身！

氧氣減肥的關鍵在自由基？！

氧氣減肥等於一石二鳥，既能健康又美容，多重好處。只要攝取能抑制自由基的抗氧化食物，認真做有氧運動，就能不知不覺使贅肉消失。讓我們用氧氣減重來消除使人老化的自由基，健康瘦身吧！

也可以說，氧氣減肥是讓身體適當使用氧氣，而不要製造不需要的副產物，對於已經產生的自由基就用抗氧化食物來消除，是最簡單的瘦身方法。

自由基對於控制食欲有很大的影響力

因此如果可以適當減少自由基，就可以輕易控制食欲，自然而然達到體重減輕的功效。所以說，有什麼方法可以製造少一點的自由基，同時將已經產生的自由基趕快除掉呢？方法很簡單，只要努力去做適合自己的有氧運動，並且充分攝取抗氧化指數較高的食品。遵守這兩個原則，就可以輕鬆減重了。

值得慶幸的是，能夠排除自由基的抗氧化食物大部分都可在日常生活中取得。只要充分吃進這些食物，就可以不需挨餓、盡情地吃還能減肥瘦身。

▲吃飽喝足。（圖／FluxFactory-Getty Images）



吃飽喝足的瘦身秘訣就是抗氧化食物

抗氧化劑是能夠在體內中和自由基的物質。最具代表性的就是維生素E、維生素C以及β胡蘿蔔素。如果經常食用這些物質含量豐富的食物，就可擺脫自由基的恐懼。

根據抗氧化研究專家肯尼斯庫珀博士的建議，每一天需攝取抗氧化劑與維生素E 400IU，維生素C 1000IU，以及β胡蘿蔔素25000IU。這比一般建議的量還要多。抗氧化劑和維生素隨著年齡的增加，應該要攝取更多的量。特別是男性，要比女性攝取更多的維生素C。如果有劇烈運動，最好可以多服用維生素C和E。

氧氣減肥法必吃：堅果類富含維生素E

攝取維生素E有兩種方式：直接從食物攝取或吃合成維生素製劑。相較於合成維生素，以食物攝取時體內可以產生兩倍以上的作用，因此最好盡可能直接從食物攝取。

可以攝取到維生素Ｅ的代表性食物有花生類、葵瓜子、植物性油，另外像是魷魚乾、鮪魚、海苔、烏賊、海帶...等，也含有豐富的維生素E．

如果想用食物充分攝取維生素Ｅ，必須吃杏仁果800g、葵瓜子4杯（以100IU為基準），所以光靠吃食物很難攝取到一天的建議量，而且食物含有的維生素Ｅ在烹調過程中會損失掉一些。長時間曝露在陽光下，或者油炸，都會有相當的量被破壞。必須注意烹煮的方式才能有效攝取到大量的維生素Ｅ，因此，建議也可利用藥劑來攝取所需維生素Ｅ。

維生素Ｅ有防止血液凝固的效果，所以如果服用阿斯匹靈或抗凝血藥物等血液凝固防止劑時，必須控制維生素Ｅ的攝取量。

▲蔬果。（圖／Westend61-Getty Images）



氧氣減肥法必吃：含有豐富維生素Ｃ的水果和蔬菜

維生素Ｃ又稱抗壞血酸，是我們最熟悉的維生素。維生素Ｃ有助於細胞的各種功能，也能促進膠原蛋白的生成，是很強的抗氧化劑，同時能夠提高身體的免疫力，扮演著非常重要的角色。

為求達到抗氧化效果，在氧氣減重過程時建議每天攝取1000mg左右。維生素Ｃ如果攝取大量會造成胃酸過多、噁心、腹瀉等症狀，要特別注意。

維生素Ｃ在烹調的時候如果遇到氧氣、水、鹼性（蘇打粉之類的食品）、鐵質，很容易就被分解消失，必須多加小心。如果在空氣中放太久或在水中浸泡太久，會損失很多維生素Ｃ。即使選對食物，因為錯誤的常識也會無法獲得想要的效果，所以，調理食物時應該要熟知它的特性才好。

例如花椰菜，普通在烹煮花椰菜時只使用花的部分，都會把莖的部分挑掉，但事實上，莖才含有大量的維生素Ｃ，因此烹調時應該也要吃莖的部分

在我們身邊容易取得含豐富維生素C的食物有：甜椒、奇異果、花椰菜、草莓、柳丁、甘藍菜、檸檬、香瓜、蒜頭、葡萄柚、高麗菜、生牛肝、生牡蠣...等．

市面上有各種藥劑型的維生素Ｃ。因為酸度高，所以盡可能以吞嚥的方式服用比較好，如果咬了之後溶化在嘴裡可能會損害牙齒。

氧氣減肥法必吃：含有豐富的β胡蘿蔔素的紅色蔬菜

水果如果是紅色、橘色、黃色，都是因為含有β胡蘿蔔素的關係。這是一種會溶解於油脂的脂溶性維生素，主要存在於水果、穀物、蔬菜等。如果要充分攝取β胡蘿蔔素，可選擇菠菜或紅蘿蔔等富含胡蘿蔔素的食品，稍微燙一下或炒一下就好。

生紅蘿蔔只能吸收1%的β胡蘿蔔素，但如果用煮的可提高效率，會吸收到更多。然而長時間加熱則會破壞營養素，所以烹調蔬菜時請注意煮至青脆就好。

▲果汁。（圖／kupicoo-Getty Images）



另外，β胡蘿蔔素和維生素E一起服用可提高吸收率，盡可能一起吃較好。此外，在講求抗氧化效果的氧氣減重過程中，建議一天應攝取25000IU。

β胡蘿蔔素含量豐富的食物如下：胡蘿蔔汁1杯、南瓜汁1杯 、地瓜（中條，連皮）1條、菠菜（汆燙）1把、胡蘿蔔（中條，水煮過）1條...等．

抗氧化食品的烹調建議



前面提過，含抗氧化物質的抗氧化食品，會因為儲藏管理或調理方式不同而造成攝取量的差異。避免攝取無效可參考肯尼斯庫珀博士如下的建議：

●選擇新鮮的食材。

●不要買切過的食材，在吃之前再切。

●不要過度調理、切、剁，以保全營養素。

●不要過度浸泡水和加熱。

●直接接觸鐵或火的調理方法會破壞抗氧化成分。

●冷凍的食材在解凍時，流出來的水含有相當量的抗氧化劑，應該一併使用。

●烹調過的食物不要放超過一天。

●再怎麼新鮮的食品，如果儲存在冰箱一個星期以上，抗氧化劑的效果就消失了。

▲美麗的皮膚。（圖／CoffeeAndMilk-Getty Images）



除此之外妳還要知道什麼是ORAC值

到目前為止，我們已經介紹了抗氧化劑有哪些種類和它的作用與功效。若要減肥的同時還能讓皮膚漂亮、臉蛋保持年輕，並不需要將這些令人頭痛的內容一一記住，只要知道這些成分有多麼重要就夠了。但是，希望各位從現在起記住ORAC值。

所謂ORAC值，是「oxygen radical absorbance capacity」的縮寫，是抗氧化指數的意思。也就是說，以數字來表示每樣食品所具有的抗氧化能力。選擇食物時，ORAC值高的食品對於減肥瘦身及皮膚美容，有很大的功效。

一般人所需的每日建議量是3千~5萬ORAC。例如，具有代表性的抗氧化食品綠茶，一杯含有3000 ORAC。但在減肥瘦身時，因為是肌肉消耗量大或壓力因素多的特殊情況下，建議應該攝取3萬ORAC。若是一天攝取量比3萬ORAC更多，血液的抗氧化機能會提升10~25%的效果。在氧氣減重的過程中，一定要努力攝取充足的ORAC，下方表格記錄了各種食物的ORAC值，敬請參考。

食品 ORAC值

藍莓1杯 9700

蔓越莓1杯 9600

草莓1杯 5400

櫻桃3/4杯 3500

葡萄柚1顆 3800

柳丁1顆 3000

水蜜桃1顆 2700

香蕉1根 1000

菠菜（100g） 1515

蘋果（連皮，100g） 2589

花椰菜（汆燙，100g） 1632

黑巧克力30g 5900

豌豆1杯 1萬5600

黑豆1/2杯 7800

綠茶（嫩葉，100g） 1253

檸檬水（檸檬1顆的汁加8杯的水稀釋） 3200

番茄汁1杯 1200

氧氣減肥法：運動篇

氧氣減肥法做運動的基本目的，是要讓我們身心壓力減到最低，減少自由基，同時提高熱量的消耗。「運動時將壓力減到最低」，這句話是什麼意思呢？就是不要過度運動的意思。

決心要減肥的人，通常都會比平常增加更多的運動量。甚至會認為沒有過度運動就無法減重，事實上，只靠運動減肥，效果並不明顯，可以消耗的熱量並不多。如果決心為了瘦身而運動，就應該改正這樣的觀念才行。

▲走路就能瘦身。（圖／MixMedia-Getty Images）



光靠走路也能瘦身

一天的運動量中，走路占了最大部分。走路去化妝室、走路去市場、走路去公司，光是走路就能消耗很多熱量。首先，就來探討一下正確的走路方法。走很多路雖不錯，但還是要稍費點心思，才能達到最大效果。

聰明的走路，非難事。正確的走路姿勢不僅對瘦身有幫助，長時間來看，對身體的平衡和各部位的關節也有正面的影響。持續維持正確的走路姿勢，雖然活動量相同，卻可提高熱量的消耗，而且有助於脊椎和關節挺直，對健康也有幫助。

▲側躺旋轉腳踝。（圖／BraunS-Getty Images）



氧氣減肥法必做伸展運動教學：側躺旋轉腳踝

動作1.側躺著將腳伸直，將上方的腳底貼住地面，這時下方的手臂要支撐著頭，而另一隻手的手掌要平放在胸前。

動作2.下方的腳抬起後放下。（左右腳各15次）

動作3.下方腳的大拇指旋轉畫小圈圈。（左右腳各15次）

▲平躺拉腿。（圖／fizkes-Getty Images）



氧氣減肥法必做伸展運動教學：平躺拉腿



動作1.曲膝平躺著。

動作2.右腿跨到曲膝的左腿上。

動作3.雙手穿過兩腿內側，十指交叉相扣，一邊呼氣，一邊雙手用力拉，以便讓腿碰到胸部。

動作4.維持10秒鐘靜止，然後回到開始的姿勢。另一邊也反覆同樣動作

▲這輩子最後一次瘦身：風靡韓國的6週12kg氧氣減重法（圖／博客來）

氧氣啊，減重就全靠你了！

讓身體吸進好氧、排出有害氧，自然就能瘦！

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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