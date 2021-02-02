香奈兒春夏超燒「高CP值配件」！　11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必敗

▲香奈兒2021 春夏高級時裝系列亮點一次看 。（影／記者鮑璿安）

記者鮑璿安 ／台北報導

香奈兒（CHANEL）於今（2日）展示 2021 春夏高級時裝系列，完美了所有溫暖的想像，本季以女演員為靈感出發點，實穿的同時卻也美得很不費力，種種螢光色系點綴在T恤、牛仔褲之上，就連經典「11.12 」手袋也一口氣縮小，成為項錬墜飾般，讓人想立刻擁有。

▲藝術總監維吉妮維婭在本季渴望傳遞顏色繽紛並且充滿活力的女星服飾樣貌 。（圖／品牌提供）

藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）在本季渴望傳遞顏色繽紛並且充滿活力的女星服飾樣貌，除了基本米色和黑色斜紋軟呢套裝外，螢光色系是點睛之筆，出現在牛仔褲、流暢的洋裝上，更有俏皮的霓虹燈CHANEL字樣，仿佛回到80年代電影風格。無論是胸前的印花、釦飾都能看見「符號5」，宛如電影播放前的倒數畫面，也代表了香奈兒經典5號香水的百年歷史，小巧細節別具意義。

▲經典的斜紋軟呢外套，別出心裁加上了刺繡亮片 。（圖／品牌提供）

經典的斜紋軟呢外套，在本季別出心裁加上了刺繡亮片，並且下身攝取裙裝，改由搭配百慕達短褲套裝，正是俐落與柔美的融合，傳遞中性化衝突美感。除此之外，包款也能成為配件點綴穿著，經典的「11.12 」手袋縮小成迷你尺寸，細節程度卻不打折扣，就算是「奈米包」還是能夠輕巧翻蓋，並點綴了鏤空元素，更顯可愛；另也有繫腕小包，注入黑色斜紋軟呢細節，一躍而上手腕，打破過往手袋用途的刻板印象。

▲霓虹燈呈現的布面購物袋，遊走於皮革手袋之間；白色皮革菱格紋蝴蝶結飾卡夾 NT$34,200 。（圖／品牌提供）

若是對奈米包無感，那麼將電影靈感化作霓虹燈呈現的布面購物袋，遊走於皮革手袋之間，可以將購物袋全部收納其中，也是實用性極強的表現；而珍珠、蝴蝶結加入束口包、小方包和卡夾上，點綴上經典菱格紋與雙C Logo讓人少女心噴發，且CP值很高，蝴蝶結飾卡夾3萬元初就能入手。

【看更多春夏包款】

TOD’S Shirt Bag

▲TOD’S 2021 春夏系列打造室內戶外自然結合。（圖／品牌提供）

TOD’S 創意總監 Walter Chiapponi 的義式優雅風格相信大家都不陌生，本季圍繞「The Song」試圖打造結合室內與戶外不羈的自由風韻。時尚迷最喜愛的包款部分，Shirt Bag 絕對是重點單品，以頂級荔枝紋牛皮塑造 hobo 形狀，皮革像布料般輕柔，隱藏的皮革接縫，幾乎不見金屬配件的裝飾，上身如同T-shirt 般輕盈、柔軟及合身。

DELVAUX

2021年春夏，DELVAUX帶來了田園風格的帆布包款，以燕麥色的帆布包面搭配白蘭地色Domino牛皮滾邊，透過大地色調來展現鄉間的自然氛圍，並運用於So Cool與Pin Daily包型上，其中DELVAUX較廣為人知的Pin包型水桶包，以「巨大」的尺寸呈現，寬敞的空間連筆記型電腦都裝得下。

▲Pin Daily系列帆布牛皮手袋。