運用月經3大週期讓減肥更有效！把握「減脂黃金期」多瘦幾公斤

▲順應生理期不同階段荷爾蒙變化，調整飲食運動能讓瘦身更有效。（圖／翻攝IG@babebani）

編輯／Amanda

女生每個月來一次的「大姨媽」，雖然可能會讓人不舒服，但其實也是減肥的好幫手！在生理期的各個階段裡，體內荷爾蒙會大幅變化，會使人體代謝隨之改變，正在瘦身或想維持身材的女生，可利用不同的月經週期時，對應身體狀況搭配不同的飲食、運動策略，把握增肌、減脂兩大黃金期，讓減肥效率更高，擁有好身材。

增肌黃金期



在月經結束到排卵期的這段時間，是荷爾蒙分泌的一個高峰，這時候人體的力量比較大，且身體也會更傾向利用糖分來供給能量，所以這段時間可以多吃一點碳水化合物、主食類食物，且建議可以多做一些力量運動，因為這段時間是增加肌肉的黃金期。

減脂黃金期



過了排卵期，向下一個生理期靠近的這段時間，體內的雌激素與孕激素（或稱黃體素）比例發生變化，由孕激素佔主導，這時候很容易感到特別想吃碳水化合物，但其實這段時間應該要控制主食攝取的份量，增加蛋白質的攝取，且可持續做些有氧運動，因為這段時間是減脂黃金期，透過運動加高蛋白低碳水的飲食，可讓減脂效果再提升。

生理期期間



在月經來臨的這段時間，很多人都會有月經期的綜合症狀，可能頭暈、腰酸、肚子脹痛，感到虛弱不舒服，建議先避免做過於激烈的運動，可做一些舒緩的運動。飲食上也要注意，因為月經期間特別容易水腫，盡量少吃重口味，以清淡飲食為主。

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