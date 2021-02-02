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Jennie胸前僅以一朵玫瑰花遮擋耍辣　兩圈辮子撞髮「紅孩兒」網笑翻

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▲jennie。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲Jennie於日前BLACKPINK線上演唱會的玫瑰花上衣造型。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK日前舉辦線上演唱會《The Show》，吸引全球數千萬粉絲的關注，4位成員都用心呈現造型、卯足全力演出，其中成員Jennie演唱一首個人歌曲《Solo》時，身前僅以一朵巨大的玫瑰花遮擋，性感又吸睛，超高顏值與好身材輕鬆撐起特殊造型，不過頭上兩圈辮子髮型，卻被網友們發覺與神話中的「紅孩兒」相撞了！

▲jennie。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲Jennie於個人單曲《Solo》演出時特別換裝。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

Jennie演出個人單曲《Solo》時，特別更換了一套不一樣的造型，她穿上Mihano Momosa的巨型玫瑰花造型抹胸上衣，簡單來說就是僅有一朵花擋在身前，相當性感，且鮮紅色襯得皮膚更加白皙，另外，也戴上DOLCEG & GABBANA 的印花手套呼應花朵造型的主題，搭配曲目性感的舞蹈之下，舞台效果滿分。

而在妝髮方面，Jennie 選擇用兩圈辮子的髮型來搭配服裝，的確顯得相當俏皮、可愛，不過就有網友們指出：「這就是西遊記的紅孩兒吧！」、「和紅孩兒一模一樣啊！」除了雙辮子包頭與紅孩兒的特徵相仿，連身上的玫瑰花上衣也被網友調侃是紅孩兒的紅肚兜，讓人哭笑不得，甚至是登上了微博的熱搜。

▲jennie。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲紅孩兒。（圖／翻攝自網路）

▲網友們指出，Jennie這套玫瑰花裝與辮子頭根本是與「紅孩兒」一模一樣。（圖／翻攝自IG＠@jennierubyjane、《紅孩兒》）

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關鍵字：

Jennie, 紅孩兒, 玫瑰花

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