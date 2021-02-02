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越南模特兒激似章子怡爆紅　網：根本還原年輕時的她

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▲▼章子怡撞臉。（圖／翻攝自IG）

▲越南模特兒撞臉章子怡，引起網友關注。（圖／翻攝自IG/zhangziyi_official、minh ha）

記者曾怡嘉 / 台北報導

日前一位越南模特兒Minh ha在網路上爆紅，因為她有一張極似年輕時章子怡的清秀臉龐，IG上的她看似素顏卻清秀冷豔，對比幾個角度真的神似，若是把之前的童瑤加進來，三個人根本是三胞胎。

▲章子怡古裝扮相極美。

章子怡主演的《上揚賦》熱播，她的巴掌臉和清秀五官，扮演古裝尤其適合，她曾被張藝謀稱讚她的臉型堪稱零死角，怎麼拍怎麼美。和其他女星比起，論五官精緻度她或許不是第一，她的長相屬於大氣耐看型，充滿著靈氣又帶著一絲倔強，可說是很有特色。

▲▼章子怡撞臉。（圖／翻攝自IG）

▲Minh ha有著和章子怡極相似的神韻。（圖／翻攝自IG/nguyenminhha_）

▲章子怡《臥虎藏龍》劇照。

越南模特兒Minh ha因有一張和章子怡神似的臉而爆紅，人氣直線上升，不少網友比對過兩人照片，紛紛表示，像極了章子怡年輕的時候，但是她又多了一點個性，也有人說：成熟版和清純版，的確有點像《我的父親母親》年代的章子怡。

▲童瑤還有著「小章子怡」之稱。

其實和章子怡撞臉的人何止她一人，《三十而已》飾演顧佳爆紅的童瑤，多年頂著小「章子怡」的名號，不僅螢幕上讓人傻傻分不清，日常生活中更有人誤認童瑤是章子怡的親妹妹，乍看兩人相似，但就臉型來看，童瑤是瓜子臉，章子怡的臉更稜角分明更精緻一些。

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關鍵字：

章子怡, 撞臉

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