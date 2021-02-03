fb ig video ETtoday search mobile

2021年19間百貨福袋總整理　70萬汽車、4台機車最當特獎

>

▲百貨牛年福袋。（圖／記者蔡惠如攝、環球購物中心、比漾廣場提供）

▲因應疫情百貨福袋今年多數採預購。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

鼠年即將步入尾聲，以往春節消費重頭戲的百貨福袋，今年也因防疫因素，多數採預購方式銷售，高雄漢神巨蛋祭出全台唯一汽車大獎，遠百、SOGO百貨部分則以現金抵用券達到「無雷」效果，讓民眾可選擇自己喜歡的福袋商品，因預購數量有限，建議出發預購前先致電百貨確認庫存再出手。

北部
SOGO台北店（忠孝／復興／敦化／天母）
最大獎：紫南宮開運金雞、台鈴eReady智慧雙輪電動車、APPLE iPhone 11 Pro
SOGO為各櫃福袋，從初一至初五開賣「犇向幸福袋好運」福袋，民眾至各櫃購買品牌福袋，依類別各有抽獎機會，可至抽獎處抽全店大獎。

A13遠百信義
最大獎：168,000元遠百商品券
今年均採預購福袋，下載遠百APP、使用2,000元現金即可購買，每份內含2,100元商品券，電子抽獎券，民眾可在2／14下午3點使用遠百APP查詢中獎訊，除最大獎外還有OSIM 4手天王按摩椅等101份獎項，限量1,200份。

京站時尚廣場
最大獎：festaria白K鑽石項鍊
採用各品牌福袋銷售，並全數採用預購方式，消費者可至櫃上先行預購，售價1,000元，限量500份。2／9當天下午4：3 0在線上抽festaria白K鑽石項鍊並進行直播。

遠百寶慶
最大獎：OSIM 8變小天后限量拼色版按摩椅
2／11前持HAPPY GO卡，加全館當日單筆消費滿1,000元發票，可用現金1,000元即可以購買「牛轉乾坤袋好運」好運福袋，內含1,000元遠百商品券，及100元新春紅利券及牛轉乾坤抽獎券。大年初一下午2點在1樓中庭公開抽獎，限量300份。

環球購物中心南港車站
最大獎：「一整年長期飯票」價值15,600元的限定商品禮券
南港車站初一至初三每天推限量福袋100個，售價100元，每個福袋除了內含100元禮券，有機會抽中1,000元商品禮券，最大獎可選擇一次享或是連續52週每週享薄多義、SAIKABO或是好饈鉄板燒異國美食。

板橋大遠百
最大獎：168,000元遠百商品券
2／11前持全館當日單筆消費滿888元以上發票，加現金2,000元可購，除最大獎外還有價值148,800元OSIM V手天王按摩椅OS-890、價值78,999元iRobot Roomba S9+掃地機器人等，大年初一下午2點於正門公開方式抽出幸運得主，開獎當日頭獎、貳獎、參獎得獎者在現場加碼送Mega 50餐飲及宴會雙人餐券，限量2000份。

環球購物中心板橋車站
最大獎：iPhone12
板橋車站店初一推出限量300個福袋，每袋500元，包含商品禮券500元搭配3C週邊商品、餐飲券等驚喜獎品。

遠百板橋中山
最大獎：Gogoro S2 café 28 racer
2／11前憑本人HAPPY GO卡加全館單筆消費滿888元發票，以現金1,000元購買福袋，內含，1,000元商品券、金牛賀喜抽獎券與牛轉乾坤紅利金100元。大年初一下午2點抽獎，最大獎外還有tokuyo MINI完美椅、IPHONE 12等，共限量688份。

中和環球購物中心
最大獎：OSIM 4手天王按摩椅
2／10前推出限量888個福袋，會員憑當日累積消費滿2,000元發票，即可以現金500元購買福袋，透過轉動大型搖獎箱轉出好運，獎項包括價值42,900元金格名床ICA TIFFANY 雙人床墊、價值32,190元的Panasonic 468公升變頻三門電冰箱、價值19,900元LG直立洗衣機、價值14,600元Dyson 吹風機等，另有多款小家電及服飾配件，包括3D揉感椅墊、手機、小米系列家電、腕錶等。

大江購物中心
今年首度改為線上預購「Playboy新春福箱」，售價1,500元，內含超過7,000元價值的包款，欲購買福箱的顧客可於2／3上午11點在Playboy大江專門店粉絲專頁，於預購連結並填寫個人資料即可獲得預購資格，在大年初一當天開店時間攜帶身分證明文件到店付款兌換。

遠百桃園
最大獎：iPhone 12 Pro MAX 128G
2／11前憑HAPPY GO卡，加全館當日單筆消費滿1,000元發票，加1,000元現金可購買福袋，每個福袋可獲1,000元遠百商品券及100元紅利券基本獎項，獎項有Dyson supersonic吹風機及V8無線手持吸塵器，小米智慧顯示器65型，LG直驅變頻18K蒸洗脫滾筒洗衣機等，首獎更祭出價值6.6萬的Johnson Mirror新概念健身魔鏡，限量888份。

新竹大遠百
最大獎：YAMAHA電動機車EC-05
2／11前持HAPPY GO卡，加全館當日單筆消費滿888元以上發票，以現金2,000元可預購「牛轉乾坤袋好運」福袋，袋袋獎值均超過2,000元，2月12日(五)大年初一公開抽獎，限量1,000份，售完為止。

中部
台中大遠百
最大獎：168,000元遠百商品券
2／11前憑全館當日單筆消費滿888元發票，加2,000元現金與HAPPY GO卡可購買，福袋內容有2,200元商品券，以及福袋驚喜抽獎券，大年初一下午2點舉辦福袋驚喜抽獎活動，限量1,000份售完為止。

南部
遠百嘉義
最大獎：50,000元遠百商品券
2／11前憑全館當日單筆消累滿1,000元發票，加現金1,000元與本人HAPPY GO卡，可至6F贈品處購買福袋乙份，含1,000元商品券、100元美食抵用券、100元日本札幌藥妝抵用券與摸彩券，年初一下午2點公開抽獎並於臉書直播，除最大獎還有Apple iPhone 12、Dyson Supersonic HD03吹風機等，限量300份。

台南大遠百
最大獎：168,000元遠百商品券
2／11前持全館單筆消費滿500元發票，至6樓客服中心參加福袋預購，每袋售價2,000元，預購不限購買份數，限量700份，大年初一前鋒路大門口上午9：30販售福袋，每袋售價2,000元、每人限購買1份，限量500份，採雙重抽獎：
第一重：11：00依照號碼牌順序讓民眾上台自行抽一個福袋，頭獎價值75,980元Gogoro 3Plus 1名並領取第二重特別獎的摸彩券投入摸彩箱中。
第二重：13：10大門口會由店長抽出特別獎1名168,000元商品券和1名Gogoro 3 Plus的得主。

漢神巨蛋
最大獎：HYUNDAI The All-New VENUE GLB雙色版 1.6L，市價70.9萬元
2／11前於2F ZARA旁開賣，民眾可選現金300元並過超集卡(不扣點數)，內含漢神巨蛋300元禮券與抽獎券，亦可選擇每份現金500元，內含漢神巨蛋500元禮券與抽獎券，限量3000份。

高雄大遠百
最大獎：50,000元遠百商品券
適逢打狗更名高雄百週年，攜手高雄市政府文化局聯名推出福袋預購，2／11前持HAPPY GO卡過卡成功及全館當日單筆消費滿1,000元以上發票，至九樓客服中心以現金1,000元預購「開運福袋」，內含1,000元遠百商品券、100元紅利券，享高雄紅毛港文化園區入場券2張，第二重還可再獲得「紅運當頭暢遊GO」抽獎券，在大年初一中午12：10於公開抽出獎項得主。

環球購物中心屏東店
最大獎：輝葉磁控健身車
屏東店則推出預購及初一現場排隊福袋各100個，每袋售價800元，最大獎之外還有iPhone 12 Pro等。

東部
遠百花蓮
最大獎：168,000元遠百商品券、Gogoro viva plus機車
2／11前憑全館不限金額消費發票，能以1,600元現金預購福袋，限量800份，大年初一現場開賣限量200份。包括價值8,180元的基本獎（夢特嬌抗菌防蟎蓄熱羊毛被、雲雀餐券200元），再抽150項二重獎品包括APPLE iPhone mini、SONY液晶電視49吋、LG直立式洗衣機、SHARP除濕機，另再抽出最大獎。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

百貨福袋, 汽車, 春節, 過年, 大年初一, 群聚百貨福袋, 牛年福袋

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

進入立春節氣！過年前後「2星座」運勢最旺　天蠍健康注意

進入立春節氣！過年前後「2星座」運勢最旺　天蠍健康注意

「薪水給老婆管」星座男Top 3！ 　巨蟹超寵妻、射手婚後態度大轉彎

「薪水給老婆管」星座男Top 3！ 　巨蟹超寵妻、射手婚後態度大轉彎

自然50 美麗無齡／公主系保養品！珍稀「雪玫瑰」讓肌膚迷人綻放

自然50 美麗無齡／公主系保養品！珍稀「雪玫瑰」讓肌膚迷人綻放

13款熱賣WOC鍊帶包選擇！Chanel、Loewe、Dior　一包收納鈔票與手機 北極熊棉花糖、柴柴銅鑼燒可愛爆炸　一口咬下「保證會後悔」 李沐罕見穿上激短裙有點小彆扭　傳授「斷捨離」妙招讓整理更快速 想復合請筆記！「5個挽回錯誤」別犯，小心把他越推越遠 孫藝珍出演5部韓劇絕對要追！不只仙氣逼人　凍齡美貌一點都沒變 你可能不知道的純露花水6大用法！取代化妝水還能當枕頭噴霧 超多人護唇膏都塗錯！3大NG護唇行為　難怪保濕、淡唇紋都無感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面