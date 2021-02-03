2021年19間百貨福袋總整理　70萬汽車、4台機車最當特獎

▲因應疫情百貨福袋今年多數採預購。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

鼠年即將步入尾聲，以往春節消費重頭戲的百貨福袋，今年也因防疫因素，多數採預購方式銷售，高雄漢神巨蛋祭出全台唯一汽車大獎，遠百、SOGO百貨部分則以現金抵用券達到「無雷」效果，讓民眾可選擇自己喜歡的福袋商品，因預購數量有限，建議出發預購前先致電百貨確認庫存再出手。

北部

SOGO台北店（忠孝／復興／敦化／天母）

最大獎：紫南宮開運金雞、台鈴eReady智慧雙輪電動車、APPLE iPhone 11 Pro

SOGO為各櫃福袋，從初一至初五開賣「犇向幸福袋好運」福袋，民眾至各櫃購買品牌福袋，依類別各有抽獎機會，可至抽獎處抽全店大獎。

A13遠百信義

最大獎：168,000元遠百商品券

今年均採預購福袋，下載遠百APP、使用2,000元現金即可購買，每份內含2,100元商品券，電子抽獎券，民眾可在2／14下午3點使用遠百APP查詢中獎訊，除最大獎外還有OSIM 4手天王按摩椅等101份獎項，限量1,200份。

京站時尚廣場

最大獎：festaria白K鑽石項鍊

採用各品牌福袋銷售，並全數採用預購方式，消費者可至櫃上先行預購，售價1,000元，限量500份。2／9當天下午4：3 0在線上抽festaria白K鑽石項鍊並進行直播。

遠百寶慶

最大獎：OSIM 8變小天后限量拼色版按摩椅

2／11前持HAPPY GO卡，加全館當日單筆消費滿1,000元發票，可用現金1,000元即可以購買「牛轉乾坤袋好運」好運福袋，內含1,000元遠百商品券，及100元新春紅利券及牛轉乾坤抽獎券。大年初一下午2點在1樓中庭公開抽獎，限量300份。

環球購物中心南港車站

最大獎：「一整年長期飯票」價值15,600元的限定商品禮券

南港車站初一至初三每天推限量福袋100個，售價100元，每個福袋除了內含100元禮券，有機會抽中1,000元商品禮券，最大獎可選擇一次享或是連續52週每週享薄多義、SAIKABO或是好饈鉄板燒異國美食。

板橋大遠百

最大獎：168,000元遠百商品券

2／11前持全館當日單筆消費滿888元以上發票，加現金2,000元可購，除最大獎外還有價值148,800元OSIM V手天王按摩椅OS-890、價值78,999元iRobot Roomba S9+掃地機器人等，大年初一下午2點於正門公開方式抽出幸運得主，開獎當日頭獎、貳獎、參獎得獎者在現場加碼送Mega 50餐飲及宴會雙人餐券，限量2000份。

環球購物中心板橋車站

最大獎：iPhone12

板橋車站店初一推出限量300個福袋，每袋500元，包含商品禮券500元搭配3C週邊商品、餐飲券等驚喜獎品。

遠百板橋中山

最大獎：Gogoro S2 café 28 racer

2／11前憑本人HAPPY GO卡加全館單筆消費滿888元發票，以現金1,000元購買福袋，內含，1,000元商品券、金牛賀喜抽獎券與牛轉乾坤紅利金100元。大年初一下午2點抽獎，最大獎外還有tokuyo MINI完美椅、IPHONE 12等，共限量688份。

中和環球購物中心

最大獎：OSIM 4手天王按摩椅

2／10前推出限量888個福袋，會員憑當日累積消費滿2,000元發票，即可以現金500元購買福袋，透過轉動大型搖獎箱轉出好運，獎項包括價值42,900元金格名床ICA TIFFANY 雙人床墊、價值32,190元的Panasonic 468公升變頻三門電冰箱、價值19,900元LG直立洗衣機、價值14,600元Dyson 吹風機等，另有多款小家電及服飾配件，包括3D揉感椅墊、手機、小米系列家電、腕錶等。

大江購物中心

今年首度改為線上預購「Playboy新春福箱」，售價1,500元，內含超過7,000元價值的包款，欲購買福箱的顧客可於2／3上午11點在Playboy大江專門店粉絲專頁，於預購連結並填寫個人資料即可獲得預購資格，在大年初一當天開店時間攜帶身分證明文件到店付款兌換。

遠百桃園

最大獎：iPhone 12 Pro MAX 128G

2／11前憑HAPPY GO卡，加全館當日單筆消費滿1,000元發票，加1,000元現金可購買福袋，每個福袋可獲1,000元遠百商品券及100元紅利券基本獎項，獎項有Dyson supersonic吹風機及V8無線手持吸塵器，小米智慧顯示器65型，LG直驅變頻18K蒸洗脫滾筒洗衣機等，首獎更祭出價值6.6萬的Johnson Mirror新概念健身魔鏡，限量888份。

新竹大遠百

最大獎：YAMAHA電動機車EC-05

2／11前持HAPPY GO卡，加全館當日單筆消費滿888元以上發票，以現金2,000元可預購「牛轉乾坤袋好運」福袋，袋袋獎值均超過2,000元，2月12日(五)大年初一公開抽獎，限量1,000份，售完為止。

中部

台中大遠百

最大獎：168,000元遠百商品券

2／11前憑全館當日單筆消費滿888元發票，加2,000元現金與HAPPY GO卡可購買，福袋內容有2,200元商品券，以及福袋驚喜抽獎券，大年初一下午2點舉辦福袋驚喜抽獎活動，限量1,000份售完為止。

南部

遠百嘉義

最大獎：50,000元遠百商品券

2／11前憑全館當日單筆消累滿1,000元發票，加現金1,000元與本人HAPPY GO卡，可至6F贈品處購買福袋乙份，含1,000元商品券、100元美食抵用券、100元日本札幌藥妝抵用券與摸彩券，年初一下午2點公開抽獎並於臉書直播，除最大獎還有Apple iPhone 12、Dyson Supersonic HD03吹風機等，限量300份。

台南大遠百

最大獎：168,000元遠百商品券

2／11前持全館單筆消費滿500元發票，至6樓客服中心參加福袋預購，每袋售價2,000元，預購不限購買份數，限量700份，大年初一前鋒路大門口上午9：30販售福袋，每袋售價2,000元、每人限購買1份，限量500份，採雙重抽獎：

第一重：11：00依照號碼牌順序讓民眾上台自行抽一個福袋，頭獎價值75,980元Gogoro 3Plus 1名並領取第二重特別獎的摸彩券投入摸彩箱中。

第二重：13：10大門口會由店長抽出特別獎1名168,000元商品券和1名Gogoro 3 Plus的得主。

漢神巨蛋

最大獎：HYUNDAI The All-New VENUE GLB雙色版 1.6L，市價70.9萬元

2／11前於2F ZARA旁開賣，民眾可選現金300元並過超集卡(不扣點數)，內含漢神巨蛋300元禮券與抽獎券，亦可選擇每份現金500元，內含漢神巨蛋500元禮券與抽獎券，限量3000份。

高雄大遠百

最大獎：50,000元遠百商品券

適逢打狗更名高雄百週年，攜手高雄市政府文化局聯名推出福袋預購，2／11前持HAPPY GO卡過卡成功及全館當日單筆消費滿1,000元以上發票，至九樓客服中心以現金1,000元預購「開運福袋」，內含1,000元遠百商品券、100元紅利券，享高雄紅毛港文化園區入場券2張，第二重還可再獲得「紅運當頭暢遊GO」抽獎券，在大年初一中午12：10於公開抽出獎項得主。

環球購物中心屏東店

最大獎：輝葉磁控健身車

屏東店則推出預購及初一現場排隊福袋各100個，每袋售價800元，最大獎之外還有iPhone 12 Pro等。

東部

遠百花蓮

最大獎：168,000元遠百商品券、Gogoro viva plus機車

2／11前憑全館不限金額消費發票，能以1,600元現金預購福袋，限量800份，大年初一現場開賣限量200份。包括價值8,180元的基本獎（夢特嬌抗菌防蟎蓄熱羊毛被、雲雀餐券200元），再抽150項二重獎品包括APPLE iPhone mini、SONY液晶電視49吋、LG直立式洗衣機、SHARP除濕機，另再抽出最大獎。