柯叔元愛熟男錶、薛仕凌挑方便款　3萬優質錶出列

<strong>▲柯叔元與薛凌志今出席CITIZEN男錶發表會。（影／記者陳雅韻攝）<br> </strong>

▲柯叔元與薛凌志今出席CITIZEN男錶發表會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

年終想犒賞自己，將預算設定在3萬元以內買一只好錶，東、西方知名腕錶品牌各有優質選擇，可從外型與功能考量。今男星柯叔元為CITIZEN活動站台，透露最在意錶款是否與他的熟男、型男氣質相襯，同場的薛仕凌則求方便，不用換電池的光動能錶款最符合他的需求。

▲柯叔元（左）與薛凌志對錶款的需求大不同。（圖／CITIZEN提供，以下同）

今柯叔元佩戴CITIZEN藍色面盤的NB3001-61M機械錶，不鏽鋼錶殼經過品牌獨家Duratect表面硬化技術，達到閃亮又抗磨損的特性，而面盤上顯示動力儲存、24小時制，洗鍊優雅；薛仕凌則獨鍾碳黑色的光動能全球電波對時腕錶AT8205-83E，因為即使忙著拍戲幾天沒戴也不怕錶停工，還能輕鬆掌握世界時間。

▲柯叔元佩戴CITIZEN NB3001-61M機械錶（左）29,800元，薛仕凌的AT8205-83E光動能全球電波對時腕錶28,800元。



瑞士腕錶品牌也有不少3萬元以內且內外兼具的選擇，TISSOT（天梭表）明星錶款SEASTAR 1000海星系列潛水腕錶，因搭載Powermatic 80機芯，提供80小時的動力儲存與300米防水，加上優異的外型與深具競爭力的價位而受到青睞，新款為結合深海藍與優雅金的新版本，更顯穩重貴氣。

▲TISSOT SEASTAR 1000海星系列自動款潛水腕錶，26,700元。（圖／TISSOT提供）

喜愛斯文款式，MIDO（美度表）Belluna Royal雋永系列皇家男錶能滿足期待，擁有獨特的枕形錶殼，搭配太陽飾紋面盤，3時位置則設有實用的日期窗，透過透明底蓋可欣賞Caliber 80自動上鍊機芯，是一只耐看的入門機械錶。

▲Mido Belluna Royal雋永系列皇家男錶，26,700元。（圖／Mido提供）

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