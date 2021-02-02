LINE FRIENDS派對在高雄夢時代　免費入場光打卡就很夠看

▲LINE FRIENDS Carnival派對時光高雄場進駐夢時代。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在台北吸引10萬人次的LINE FRIENDS 全明星派對，在新春檔期前進高雄夢時代，請出5公尺高的超大莎莉坐鎮，還有BT21全員摩天輪，超大型扭蛋機還有可坐人咖啡杯，先別說進駐的超狂店家還有豐富的週邊商品，免費入場光打卡就賺飽好心情啦！台北還有蠟筆小新快閃，也是免費入場，甜甜糖果屋好夢幻！

▲5公尺高莎莉跟高雄say hello。

集結多位療癒角色的LINE FRIENDS Carnival派對時光，正式前進高雄夢時代，在佔地500坪的戶外廣場開張啦！從即起至3／7期間，就在南台灣豔陽下跟大家見面。

官方規劃5大拍照景點區，包括5公尺高的SALLY大型氣球，就在入口與粉絲們打招呼，以及超人氣BT21明星們全員到齊、滿滿都在LINE FRIENDS大型摩天輪上，還有熊大與兔兔咖啡杯讓小朋友都能坐進去拍好拍滿。此外，全台獨家3公尺高的LINE FRIENDS 超大型扭蛋機，還有熊大跟兔兔並肩坐著的畫面能不拍嗎？

LINE FRIENDS Carnival派對時光兩大人氣IP，包括超可愛的BROWN &FRIENDS，以及人氣爆表的宇宙明星BT21，除了有超過1300種品項的周邊商品可出手，還有四大主題貨櫃品牌，日本精品咖啡「猿田彥珈琲」、美式新潮流行包「Outdoor」、老牌甜點「一之鄉」、台灣女裝品牌「MOBO」所代理與發表的 LINE FRIENDS 周邊商品也現身。

業者表示，為配合春節假期，於現場消費滿588元，可獲限量新春開運紅包春聯組；2／6至2／21期間單筆消費滿666元，可參加抽獎，包括暖心療癒的絨毛玩偶、文具、生活用品與潮流服飾在內，共計超過千樣全是LINE FRIENDS周邊，過年讓民眾試手氣。

今年滿30歲的蠟筆小新，也在3／1前於松山文創園區推出期間限定店「甜點世界大冒險」，店內許多限定商品要來搶大家荷包啦！包括65公分大玩偶、泡麵碗、面紙盒、小白搥背棒等都超可愛，使用全糖打造的260坪甜點冒險世界，還有超過300樣期間限定獨家商品，也都是免費入場喔！