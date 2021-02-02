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Roger Vivier透明水晶鞋美翻！首推「花卉鑽扣包」亮相　下個爆款無誤

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▲法式鞋履品牌 Roger Vivier 春夏系列搶先看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

時尚界走出疫情籠罩，春夏系列依舊溫暖療癒，法式鞋履品牌 Roger Vivier 春夏將焦點放在繁花之上，手繪花卉圖案包款洋溢滿滿的柔美氣息，創意總監 Gherardo Felloni 更將此譽為「貓之花園」，將對於貓咪的喜愛注入其中，光是看到就讓人有偽出國的欣喜之情。

▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲Vivier Blossom 系列將花卉藝術揮灑淋漓盡致 。（圖／品牌提供）

法式鞋履品牌 Roger Vivier春夏以《貓之花園:致敬大自然》 展開，光聽名字便能得知本季的樣貌，仿佛散步進入花園，尤其是創意總監 Gherardo Felloni在疫情隔離期間突發奇想，運用大自然花卉展現貓咪的女性化特質。像是Vivier Blossom 系列將花卉藝術揮灑淋漓盡致，手工繪製宛如藝術家的畫布，成為鮮明品牌DNA；並首次以「非方扣」呈現，搭配花卉鑽扣點綴，粗肩帶靈感更出自環球小姐身上的織帶，勢必成為品牌下個爆款。

▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲Miss Vivier 包款以粉色白色柔和色調呈現 。（圖／品牌提供）

偏好簡約包款的民眾，Miss Vivier 包款以粉色白色柔和色調呈現，迎接春暖花開的美好季節，同時使用三個迷你 Broche 飾扣打造，搭配側面的抽繩細節，豐富實用性，與背帶上全手工縫製的水晶互相輝映。

▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲Vivier Slide 系列以日本木屐為靈感。（圖／品牌提供）

▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲方扣跟鞋，以漆亮皮散發都市女性韻味。（圖／品牌提供）

▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲情人節打造的鞋款I Love Vivier ，保留品牌經典尖頭設計和漆亮皮。（圖／品牌提供）

來到重頭戲鞋款部分，此次Vivier Slide 系列以日本木屐為靈感，有緞面鑽扣和亮面皮革鑽扣兩種材質，鞋底 3.5 公分一踩直接增高；結合新舊樣貌的方扣跟鞋，以漆亮皮散發都市女性韻味。同時為了情人節打造的鞋款I Love Vivier ，保留品牌經典尖頭設計和漆亮皮，鞋內秘密縫上一顆亮紅色的心，從裡到外共有4顆愛心，想要低調都難。

【看更多春夏包款】

TOD’S Shirt Bag

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 2021 春夏系列打造室內戶外自然結合。（圖／品牌提供）

TOD’S 創意總監 Walter Chiapponi 的義式優雅風格相信大家都不陌生，本季圍繞「The Song」試圖打造結合室內與戶外不羈的自由風韻。時尚迷最喜愛的包款部分，Shirt Bag 絕對是重點單品，以頂級荔枝紋牛皮塑造 hobo 形狀，皮革像布料般輕柔，隱藏的皮革接縫，幾乎不見金屬配件的裝飾，上身如同T-shirt 般輕盈、柔軟及合身。

DELVAUX

2021年春夏，DELVAUX帶來了田園風格的帆布包款，以燕麥色的帆布包面搭配白蘭地色Domino牛皮滾邊，透過大地色調來展現鄉間的自然氛圍，並運用於So Cool與Pin Daily包型上，其中DELVAUX較廣為人知的Pin包型水桶包，以「巨大」的尺寸呈現，寬敞的空間連筆記型電腦都裝得下。

▲delvaux 2021春夏。（圖／記者王則絲攝）

▲Pin Daily系列帆布牛皮手袋。

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關鍵字：

Roger Vivier, 鄧倫, 2021, 春夏, 創意總監 , Gherardo Felloni

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