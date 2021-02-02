李沐罕見穿上激短裙有點小彆扭　傳授「斷捨離」妙招讓整理更快速

▲李沐出席MIU MIU春夏新品發表，分享「斷捨離」妙招有效加快整理速度。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

新生代女星李沐今（2日）出席MIU MIU春夏新品發表會，難得穿上超短的少女風迷你裙，自己也感到小小彆扭：「裙子超級無敵短的！」自曝平常其實都穿得像睡衣，還會被媽媽嫌棄。而隨著農曆新年腳步近逼，李沐今天也大方分享獨門「斷捨離」方法，不只可以讓整理速度加快，還能減少丟物的痛感！

▲李沐今（2日）出席MIU MIU春夏新品發表會。（圖／品牌提供）



李沐今天穿著MIU MIU 2021春夏新裝，上身是運動風格的貼身條紋POLO衫，下身則是搭配鋪滿華麗水鑽的粉色迷你短裙，休閒裝扮混搭晚宴服的風格正是MIU MIU本季的重點，而李沐腳上的低跟球鞋更是完全模糊了「Casual休閒」與「Formal正式」的界線，她也表示自己相當喜歡：「我覺得這是很酷的鞋子，好像隨時都可以跑起來。」

因為平常總喜歡穿得寬寬鬆鬆，所以李沐調侃自己就是愛穿「睡衣」出門，甚至還會經常被媽媽嫌棄：「你真的是藝術家，你穿的衣服我真的看不懂。」比起媽媽，李沐在穿衣風格上反而更常與爸爸心靈相通，也會與爸爸穿同款服裝。

▲李沐分享獨門「斷捨離」方法。（圖／記者王則絲攝）



在先前的訪問中李沐曾透露過自己在購物上是需要思考很久才會下手的人，而且也非常惜物，那麼是否也會是個很難「斷捨離」的人呢？李沐今天就和大家分享了一招她的私房斷捨離妙招，「我覺得斷捨離有一件很重要的事情，就是千萬不要自己一個人做！」獨自整理東西時很容易陷入回憶，所以要找的這個人必須是一個你信任，而且很犀利的人，像李沐的話就找妹妹一起來幫忙決定舊物的去留，她認為這樣進行斷捨離是最好的辦法：「會讓速度加快，還能減少痛覺。」

▲MIU MIU 2021春夏焦點包款，李沐今天也表示自己最喜歡這款粉藍色的抓皺腋下包。（圖／記者王則絲攝）



▲MIU MIU本季的鞋款以運動風結合正式跟鞋的造型為主，相當特別吸睛。（圖／記者王則絲攝）



李沐早先也獲邀出席寶格麗（BVLGARI）春夏配件發表會，攜手女星林映唯一同演繹主打包款，正是在當天訪問中李沐透露自己的購物習慣就是要思考許久才會下手，而且相當惜物，一個13歲買的零錢包用了10年才換，沒想到對「斷捨離」卻挺有一套。

▲林映唯（左）與李沐一同示範寶格麗春夏色彩繽紛的新包。（圖／寶格麗提供）

而今年值得關注的春夏手袋還有相當多選擇，像是TOD’S 2021 春夏中經典的Timeless 包款系列，帶來了棉麻拼接感的肩背包；類似田園色調的包款，還可以看到DELVAUX今年的春夏系列，將經典的Pin水桶包以米色帆布搭配棕色皮革呈現，並放大尺寸，成為旅遊時相當實用的大容量包款。

▲TOD'S T Timeless 棉麻拼接肩背包 。（圖／品牌提供）



▲DELVAUX Pin Daily系列帆布牛皮手袋。（圖／記者王則絲攝）

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