fb ig video ETtoday search mobile

分手後永不相見？　研究顯示「吃回頭草」機率比想像高

>

▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）

▲兩人一旦分開，復合機率比你想像中的更高。（圖／PAKUTASO、unsplash、pexels，以下同）

編輯／借借

無論妳是處於何種角色，剛分手、剛被分手、喜歡上剛分手的人或考慮要復合，都該知道這項機率的意義。其實這非常合邏輯，除非是相當重大的傷害，足以讓一個人產生強大的厭惡並改觀，對於自己曾經會喜歡上、符合自己喜愛特質的人，日後還是會持續偏好。

情侶分手後真的就永不相見？其實每個人身邊都不乏有一直分分合合的案例，感情本來就充滿矛盾心態，而在美國堪薩斯州立大學的研究中發現，其實分手後的情侶，有高達50%的機率會復合。

兩性,愛情,男女朋友,情侶。（圖／pixabay）

▲對方就是妳會喜歡的那種人，態度也會較為寬容。

日前在《Social Psychological and Personality Science》期刊上發表的系列研究裡，訪問決定復合的人，超過60%的人表示因為已經「習慣」跟對方的相處，發產出的親密與依賴性，讓他們決定「樂觀」的賭一把，再給一次重新開始的機會。

而另一面決定結束關係的人，超過30%的理由是因為對方出軌，即便不能接受這件事，擁有強烈的負面情緒，但出軌結束關係的人中，居然還有49%對此決定懷有複雜的感受，可見一旦愛上，想離開的情緒也是非常矛盾的。

▲兩性,女性,示意圖。（圖／翻攝unsplash）

▲熟悉感的建立在兩人關係中相當重要。

心理學家Noelle Nelson博士表示，只要關係中沒有虐待等嚴重問題，都真的很在乎對方，再給一次機會，確實有可能成功，重點在於溝通。請誠實面對自己，檢視妳想復合的動機，不要因為寂寞、感到無聊或害怕再也找不到對象而復合。」

復合的決定不是最大的難關，該解決的事「當初決定離開的理由」，若該理由已經被解決或不復見，才能真正思考是否要給機會重新在一起，不然即使如此，也是回到原點，這一趟不就白走了嗎？

▲朋友,友情,旅行,兩性,女生,男生。（圖／翻攝PEXELS）

▲冷靜思考當初決定離開的原因，是否真的有轉機。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

小隻女快學IU「詐欺穿搭術」！3招打造驚人比例　讓「畫面都是腿」

小隻女快學IU「詐欺穿搭術」！3招打造驚人比例　讓「畫面都是腿」

韓網爆紅「減脂三階段」飲食管理！三週快速瘦下不復胖、突破停滯期

韓網爆紅「減脂三階段」飲食管理！三週快速瘦下不復胖、突破停滯期

孫藝真美照連發！「逆齡碎花裙」藏不住燦笑　網：果然墜入愛河

孫藝真美照連發！「逆齡碎花裙」藏不住燦笑　網：果然墜入愛河

年節回家陪伴長輩好尷尬？一起做4件有趣的事　互動中增加溫馨回憶 小心態度影響工作運！職場上少說3種話，多做3種事　工作更順心 男人也懂挑鑽戒！科技化「Diamond Journey」揭密第一手鑽石光輝 金宇彬亂髮回歸！188cm黃金比例「長腿超搶鏡」男神魅力狂噴 13款熱賣WOC鍊帶包選擇！Chanel、Loewe、Dior　一包收納鈔票與手機 2021「美白新品」全出列！趁冬天趕走暗沈　用「透亮膚色」開運 米妮＆黛西一起去賞花！夢幻「閨蜜包」系列　手提袋、長短夾都有

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面