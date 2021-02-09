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韓星瘋穿「緊身馬甲」！Lisa、Jennie、泫雅「上下齊發」曬惹火胸線＋腿根

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記者王蓁蓁 / 綜合報導

近期可以說是韓國女星們爭相回歸的Comeback潮，日前人氣女團BLACKPINK首場線上演唱會以精彩的時尚大秀規格完美落幕，Lisa罕見穿上綴滿珍珠的粉色馬甲，集性感與甜美於一身，同團成員Jennie同樣穿上飾有朵朵玫瑰的鮮紅色馬甲，宛如女王般氣場全開。另外，釋出最新單曲的泫雅也在IG上曬出MV中的白色綢緞馬甲穿搭，惹火造型引來粉絲們鼻血直噴，女星們紛紛以能展現線條的馬甲打造主視覺，勢必能為舞台造型帶來一波全新潮流。

▲Lisa、Jennie、泫雅馬甲 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa以粉嫩的珍珠緊身馬甲性感亮相。（圖 / 翻攝＠IGlalalalisa_m）

BLACKPINK首場線上演唱會被粉絲們譽為「最時髦」的演唱會，只見成員們連番換上多套精緻的禮服與造型，簡直成為了另類的時裝大秀，令粉絲們驚艷不斷，就連向來以街頭造型亮相的Lisa也一改過去風格，罕見穿上來自俄羅斯品牌Ulyana Sergeenko Couture粉嫩的珍珠緊身馬甲，內搭黑色蕾絲洋裝，Lisa火辣身材一覽無遺，隱約透出的肌膚更引人遐想，下半身的桃紅色絲襪Lisa也完美駕馭，搭配可愛的雙馬尾髮型，集甜美與性感於一身，不負「人間芭比」之稱。

▲Lisa、Jennie、泫雅馬甲 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa、Jennie、泫雅馬甲 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie鮮紅的天鵝絨馬甲展現滿滿復古感的小公主造型。(圖 / 翻攝@IGjennierubyjane)

Jennie則以紐約品牌THEBLONDS的鮮紅馬甲現身，直逼腿根的視線，令粉絲們臉紅心跳，飾有朵朵玫瑰的造型以天鵝絨材質，讓她成為滿滿復古感的小公主，搭配一頭浪漫捲髮與黑網紗，遊走於氣質與性感之間。

▲Lisa、Jennie、泫雅馬甲 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa、Jennie、泫雅馬甲 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅曬出MV中的白色綢緞馬甲穿搭，十分惹火。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa)

近日曝光最新單曲《I’m Not Cool》的泫雅，也大膽以馬甲造型亮相於主打MV當中，來自韓國小眾設計師品牌的WNDRESS，緞帶蝴蝶結的肩帶彷彿禮物盒包裝一般十分可愛，泫雅以若隱若現的淺藍色蕾絲內搭與網襪耍辣，遊走尺度邊緣，存心要粉絲們噴鼻血，毛絨絨的外套則展現泫雅甜美的反轉魅力，成為整體造型的點睛之筆。

►Jennie胸前僅以一朵玫瑰花遮擋耍辣　兩圈辮子撞髮「紅孩兒」網笑翻

►泫雅胸前大開「U」字耍辣　挑戰「顯俗」白絲襪，網：沒在怕
 

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關鍵字：

Lisa, 人間芭比, Jennie, 泫雅, 馬甲, 泫雅

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