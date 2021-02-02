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你可能不知道的純露花水6大用法！取代化妝水還能當枕頭噴霧

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▲▼純露花水的6大用法。（圖／翻攝IG）

▲純露花水除了可當化妝水用，還有多種隱藏用法。(圖／翻攝IG@melvitaofficial)

編輯／Amanda

近年來，越來越多人開始追求天然、純淨保養，也很重視療癒感，除了精油受到歡迎，天然純露、花水也逐漸受到關注，而純露除了最基本拿來當作化妝水為肌膚保濕用，其實純露還有很多隱藏用法，快來把這6種萬用法學起來，讓你的純露CP值更高。

1.取代化妝水

純露花水可當作化妝水使用，在清潔後用來濕潤角質層，幫助後續保養品能更好被吸收。純露裡含有大量的植物水溶性成分和極少量精油，滲透速度比一般化妝水更好，可快速為肌膚保濕補水。

▲▼純露花水的6大用法。（圖／翻攝IG）

▲純露也可用來濕敷，加強保濕或舒緩曬後不適。(圖／翻攝IG@aoihamada)

2.濕敷

不少人會使用化妝水濕敷，純露當然也可拿來濕敷，尤其是肌膚特別乾燥或夏天日曬後需要舒緩鎮定肌膚時，用純露濕敷在臉部或身體局部，能為肌膚加強保濕、護理，且能幫助舒緩曬後不適。

3.護髮

可直接將純露噴灑在髮絲上，能幫助頭髮保濕、變得順滑，尤其出門前可以噴玫瑰純露或乳香純露，幫助減少紫外線對頭髮的傷害。另外，洗髮後在吹到半乾的頭髮上噴純露，也有助於防止頭髮靜電。

4.泡澡

泡澡的時候也可加一些有舒緩放鬆效果香氣的純露，像是薰衣草、洋甘菊、玫瑰等，用量大約30～50ml就可以，但要注意泡澡的水溫別太高，泡澡時間也別太長，不要超過15分鐘。

5.噴灑於居家空間或寢具

因為純露帶有花卉植物的天然療癒香氣，可以當作居家香氛噴霧，直接噴灑於臥室、廁所或其他居家空間，也能當作枕頭噴霧噴於枕頭、床套，能幫助放鬆身心舒緩情緒，更好入睡。

6.舒緩雙眼

長時間使用電腦、手機3C產品後，眼睛乾澀酸疼時，可以用花水噴濕化妝棉敷上眼皮，幫助舒緩眼周壓力、倦怠不適，尤其是有活化眼周保養效果的矢車菊花水，夏天還可冰鎮後再使用。

另外，有些純露還會主打可用來漱口、稀釋飲用，但在選擇和使用時有許多要點需要注意，建議仔細確認使用方式後再謹慎使用。

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關鍵字：

保養, 護膚, 純露, 花水, 用法, 用途

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