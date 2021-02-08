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歐舒丹護手霜一支不到250元！擦出男友好想牽的細滑奶油手

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文／C編

護手霜堪稱秋冬必需品，包包裡沒有就會不安心，其中歐舒丹的護手霜相信很多人都用過，天然的淡淡香氣相當怡人，滋潤度更是恰到好處，可以讓手部細嫩、不再感到乾燥粗糙，小包裝很容易攜帶，適合多囤幾條。購物網站「Her和她」推出歐舒丹經典護手霜，總共7款可挑選，兩條原價800元、優惠下殺499元，一條不到250元，還不快趁現在多買一些。

▲歐舒丹。（圖／Her）

▲歐舒丹經典護手霜，總共7款可挑選，兩條原價800元、優惠價499元。點我購買

歐舒丹經典護手霜：牡丹

▲歐舒丹,護手霜,保養,Her和她。（圖／Her）

▲花中之王牡丹味道的護手霜。（圖／Her）

「花中之王」牡丹精萃成分、加上乳油木果油與向日葵籽油，豐潤滑順質地能滋養柔嫩雙手肌膚，飄散柔美清新芬芳，以源自南法德隆的牡丹精萃，融合大自然的綠意清香，調製出蘊藏牡丹萬種魅力風情的全新香氛系列！

歐舒丹經典護手霜：馬鞭草

▲歐舒丹,護手霜,保養,Her和她。（圖／Her）

▲清爽馬鞭草的護手霜。（圖／Her）

蘊含馬鞭草精萃、薄荷與百里香精華油，輕盈質地能迅速被雙手肌膚吸收，乾爽不黏膩，並散發清新涼爽香氣。

歐舒丹經典護手霜：玫瑰

▲歐舒丹,護手霜,保養,Her和她。（圖／Her）

▲女生最愛的玫瑰護手霜。（圖／Her）

揉合乳油木果油及多種天然保濕因子，能加強防護、保濕潤澤手部肌膚，留下浪漫雅緻香氣。

歐舒丹經典護手霜：櫻花

▲歐舒丹,護手霜,保養,Her和她。（圖／Her）

▲花中之王牡丹味道的護手霜。（圖／Her）

富含豐潤的乳油木果油能有效保濕、滋養肌膚，添加椰子油、向日葵籽油能加強防護柔嫩肌膚。 質地輕盈，塗擦後雙手柔軟細緻，並盈滿優雅迷人的櫻花香氣。隨時隨地使用，常保柔嫩纖細的玉手。

歐舒丹經典護手霜：乳油木

▲歐舒丹,護手霜,保養,Her和她。（圖／Her）

▲最經典的乳油木果的護手霜。（圖／Her）

品牌經典．隨身必備人氣商品蘊含20%的乳油木果油，及甜杏仁、蜂蜜、蜀葵、亞麻等天然保濕因子，輕盈乳霜質地為雙手肌膚帶來防護、滋養及柔潤功效，留下細緻絲滑膚觸，打造柔嫩雙手。

歐舒丹經典護手霜：杏仁

▲歐舒丹,護手霜,保養,Her和她。（圖／Her）

▲香甜杏仁味道的護手霜。（圖／Her）

富含杏仁奶、杏仁蛋白及甜杏仁油，揉合乳油木果油、向日葵籽油及椰子油等多重天然因子，能夠有效滋潤手部肌膚及指緣周圍，使肌膚變得滑嫩、指緣更加滋潤保濕，強健指甲，使甲面散發健康光澤。 質地輕盈不黏膩，能迅速被肌膚吸收，散發淡雅的杏仁香氣，隨時隨地適量取用，維持雙手柔嫩細緻。  

歐舒丹經典護手霜：薰衣草

▲歐舒丹,護手霜,保養,Her和她。（圖／Her）

▲舒眠香氣薰衣草味道的護手霜。（圖／Her）

富含薰衣草精華油及乳油木果油，有效潤澤手部，使雙手散發薰衣草微香。

▲歐舒丹。（圖／Her）

▲歐舒丹經典護手霜，總共7款可挑選，兩條原價800元、優惠價499元。點我購買

每一支護手霜都融合了乳油木果油，可以幫助肌膚潤澤舒緩乾燥，「Her和她」就推出歐舒丹經典護手霜，30ml兩入，原價800元、特價499元，相當於一支不到250元，非常划算，絕對要跟好夥伴一起入手。

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關鍵字：

歐舒丹, 護手霜, 保養, Her和她

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