威尼斯獅變身香奈兒1.8億元鑽石項鍊　伯爵錶側也現蹤

▲香奈兒水都主題的ÉBLOUISSANTE可拆式設計項鍊共有6種佩戴方式，166,308,000元。



記者陳雅韻／台北報導

「水都」威尼斯是不少人心中嚮往的旅遊勝地，蘊含的豐富文化與古蹟成為精品品牌靈感之源，伯爵（PIAGET）2006年修復地標聖馬可廣場的鐘樓（St Mark's Tower）而產生連結，陸續推出限量錶款紀念雙方情緣；香奈兒（CHANEL）則因香奈兒女士遊歷威尼斯而獲得源源不絕的啟發，呈獻Escale à Venise頂級珠寶系列70件作品，引領因新冠肺炎疫情暫時無法自由旅行的人們遊水都。

▲結合獅子和山茶花的LION SECRET DIAMANT 可拆卸式項鍊，是香奈兒此次最高價之作，184,787,000元。



Escale à Venise頂級珠寶系列共有4大設計主題：水都（Sérénissime）、大運河（Gran Canale）、威尼斯潟湖（Isole della Laguna）、威尼斯精神（Spirito di Venezia），由此延伸出15個子系列，最高價之作是屬於威尼斯精神主題的的LION SECRET DIAMANT可拆式鑽石項鍊，結合威尼斯代表的獅子和山茶花兩大品牌標記，身價逾1.8億元。

▲香奈兒威尼斯精神主題的青金石層疊鋪成馬賽克圖騰CONSTELLATION ASTRALE項鍊，15,707,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）



香奈兒水都主題珠寶則向威尼斯著名建築致敬，宮殿外牆與教堂裡的大理石地板催生出Éblouissante頂級珠寶套組，而潟湖主題CAMÉLIA BYZANTIN項鍊以馬賽克手法呈現山茶花圖案，最令人莞爾是大運河主題珠寶，將大眾熟悉的貢多拉小船繫纜繩時所使用的藍白相間泊船柱、船伕所戴的小帽都化為精巧珠寶。

▲香奈兒大運河主題RUBAN CANOTIER船伕帽戒指（左）2,772,000元，VOLUTE VÉNITIENNE戒指3,542,000元。



不僅珠寶勾勒威尼斯的精髓，伯爵也於錶上展現其特色，2006年品牌修復建於1499年的聖馬可廣場鐘樓，重現機械人偶擊鐘、時間指示、黃道12宮、月相盈虧與傳統132響鐘聲的風采，隔年再接下公爵宮（Ducal Palace）400年歷史的大鐘整建工作與此古城開啟深刻連結。

▲香奈兒威尼斯潟湖主題CAMÉLIA BYZANTIN項鍊以馬賽克手法呈現山茶花圖案，未定價。



為紀念修復成功，伯爵2007年推出限量1只、定價約1330萬元的Polo相對陀飛輪威尼斯錶，以聖馬可廣場鐘塔大鐘面盤上白色的星光輝映在藍色天空的設計為主軸，以大明火燒炙的藍色琺瑯錶殼與面盤，錶面同時點綴點點繁星，而錶側裝飾水都象徵圖騰的聖馬可雙翼雄獅；此外，伯爵於絲路主題的Secret & Lights系列中，威尼斯也是旅程之一，因此運用難度高的微型鑲嵌馬賽克工藝呈現聖馬可大教堂臨海景致，相當生動。

▲伯爵紀念修復威尼斯鐘樓的Piaget Polo相對陀飛輪腕錶，錶殼側邊為聖馬可雙翼雄獅的圖案。（圖／伯爵提供，以下同）

▲伯爵Secret & Lights 威尼斯主題微型馬賽克鑲嵌工藝腕錶，約7,850,000元。

►柯叔元愛熟男錶、薛仕凌挑方便款 3萬優質錶出列

►鬼鬼西裝配萬寶龍包超帥 曾之喬亮香奈兒公事包拼了





