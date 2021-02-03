fb ig video ETtoday search mobile

威尼斯獅變身香奈兒1.8億元鑽石項鍊　伯爵錶側也現蹤

>

▲▼CHANEL & PIAGET 。（圖／公關照）

▲香奈兒水都主題的ÉBLOUISSANTE可拆式設計項鍊共有6種佩戴方式，166,308,000元。

記者陳雅韻／台北報導

「水都」威尼斯是不少人心中嚮往的旅遊勝地，蘊含的豐富文化與古蹟成為精品品牌靈感之源，伯爵（PIAGET）2006年修復地標聖馬可廣場的鐘樓（St Mark's Tower）而產生連結，陸續推出限量錶款紀念雙方情緣；香奈兒（CHANEL）則因香奈兒女士遊歷威尼斯而獲得源源不絕的啟發，呈獻Escale à Venise頂級珠寶系列70件作品，引領因新冠肺炎疫情暫時無法自由旅行的人們遊水都。

▲▼CHANEL & PIAGET 。（圖／公關照）

▲結合獅子和山茶花的LION SECRET DIAMANT 可拆卸式項鍊，是香奈兒此次最高價之作，184,787,000元。
 

Escale à Venise頂級珠寶系列共有4大設計主題：水都（Sérénissime）、大運河（Gran Canale）、威尼斯潟湖（Isole della Laguna）、威尼斯精神（Spirito di Venezia），由此延伸出15個子系列，最高價之作是屬於威尼斯精神主題的的LION SECRET DIAMANT可拆式鑽石項鍊，結合威尼斯代表的獅子和山茶花兩大品牌標記，身價逾1.8億元。

▲▼CHANEL & PIAGET 。（圖／公關照）▲▼CHANEL & PIAGET 。（圖／公關照）

▲香奈兒威尼斯精神主題的青金石層疊鋪成馬賽克圖騰CONSTELLATION ASTRALE項鍊，15,707,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）
 

香奈兒水都主題珠寶則向威尼斯著名建築致敬，宮殿外牆與教堂裡的大理石地板催生出Éblouissante頂級珠寶套組，而潟湖主題CAMÉLIA BYZANTIN項鍊以馬賽克手法呈現山茶花圖案，最令人莞爾是大運河主題珠寶，將大眾熟悉的貢多拉小船繫纜繩時所使用的藍白相間泊船柱、船伕所戴的小帽都化為精巧珠寶。

▲▼CHANEL & PIAGET 。（圖／公關照）▲▼CHANEL & PIAGET 。（圖／公關照）

▲香奈兒大運河主題RUBAN CANOTIER船伕帽戒指（左）2,772,000元，VOLUTE VÉNITIENNE戒指3,542,000元。
 

不僅珠寶勾勒威尼斯的精髓，伯爵也於錶上展現其特色，2006年品牌修復建於1499年的聖馬可廣場鐘樓，重現機械人偶擊鐘、時間指示、黃道12宮、月相盈虧與傳統132響鐘聲的風采，隔年再接下公爵宮（Ducal Palace）400年歷史的大鐘整建工作與此古城開啟深刻連結。

▲▼CHANEL & PIAGET 。（圖／公關照）

▲香奈兒威尼斯潟湖主題CAMÉLIA BYZANTIN項鍊以馬賽克手法呈現山茶花圖案，未定價。


為紀念修復成功，伯爵2007年推出限量1只、定價約1330萬元的Polo相對陀飛輪威尼斯錶，以聖馬可廣場鐘塔大鐘面盤上白色的星光輝映在藍色天空的設計為主軸，以大明火燒炙的藍色琺瑯錶殼與面盤，錶面同時點綴點點繁星，而錶側裝飾水都象徵圖騰的聖馬可雙翼雄獅；此外，伯爵於絲路主題的Secret & Lights系列中，威尼斯也是旅程之一，因此運用難度高的微型鑲嵌馬賽克工藝呈現聖馬可大教堂臨海景致，相當生動。

▲▼CHANEL & PIAGET 。（圖／公關照）▲▼CHANEL & PIAGET 。（圖／公關照）

▲伯爵紀念修復威尼斯鐘樓的Piaget Polo相對陀飛輪腕錶，錶殼側邊為聖馬可雙翼雄獅的圖案。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼CHANEL & PIAGET 。（圖／公關照）

▲伯爵Secret & Lights 威尼斯主題微型馬賽克鑲嵌工藝腕錶，約7,850,000元。

►柯叔元愛熟男錶、薛仕凌挑方便款　3萬優質錶出列

►鬼鬼西裝配萬寶龍包超帥　曾之喬亮香奈兒公事包拼了



 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, PIAGET, 伯爵, 威尼斯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

鬼鬼西裝配萬寶龍包超帥　曾之喬亮香奈兒公事包拼了

鬼鬼西裝配萬寶龍包超帥　曾之喬亮香奈兒公事包拼了

柯叔元愛熟男錶、薛仕凌挑方便款　3萬優質錶出列

柯叔元愛熟男錶、薛仕凌挑方便款　3萬優質錶出列

進入立春節氣！過年前後「2星座」運勢最旺　天蠍健康注意

進入立春節氣！過年前後「2星座」運勢最旺　天蠍健康注意

「薪水給老婆管」星座男Top 3！ 　巨蟹超寵妻、射手婚後態度大轉彎 自然50 美麗無齡／公主系保養品！珍稀「雪玫瑰」讓肌膚迷人綻放 13款熱賣WOC鍊帶包選擇！Chanel、Loewe、Dior　一包收納鈔票與手機 北極熊棉花糖、柴柴銅鑼燒可愛爆炸　一口咬下「保證會後悔」 李沐罕見穿上激短裙有點小彆扭　傳授「斷捨離」妙招讓整理更快速 你可能不知道的純露花水6大用法！取代化妝水還能當枕頭噴霧 想復合請筆記！「5個挽回錯誤」別犯，小心把他越推越遠

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面