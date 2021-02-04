最容易被人利用的3大星座！獅子一被激就上鉤、Top 1幾乎全網公認

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@tvndrama.official

有時候真心待人並不一定會換來對方同等的真心，不論是在職場上、朋友相處、甚至愛情關係中，有些人就是很喜歡利用他人以達到自己目的，以至於比較天真單純或性格較衝動的人就很容易被利用、當槍使，像是以下3個星座，就是最常被別人算計利用的最大苦主。

Top 3：獅子座



對自己充滿自信，喜歡處於領導地位的獅子座，性格很鮮明有特色，看似霸氣別人不敢隨意招惹，但因為他們好勝心非常重、很愛面子，又是急性子容易衝動，非常容易被激將法套招，一旦遇到他們看不過去的事情，就會忍不住想要自己下場處理，如果有心人士再善用一點挑釁手段敲邊鼓，獅子就很容易上鉤，就算後來發現被利用，也會硬撐著做完。

Top 2：巨蟹座



巨蟹座也是心地善良、善解人意的星座代表之一，平時就很會關懷別人，對人都很溫柔體貼，心腸很軟又重情義的他們，特別受不了別人請求拜託，學不會拒絕，尤其是面對有交情的親朋好友，就算是可能超出自己能力之外的事，都會硬著頭皮答應下來，導致很容易被有心人惦記，一旦發現有可趁之機就會把巨蟹推出來利用。

Top 1：雙魚座

溫暖善良又天真爛漫的雙魚座，極具有同情心，很能體諒別人又樂於助人，只要有人向他們請求幫忙，他們不僅會伸出援手，還會附上各種關懷，就算是意願不高的時候，也因為不太會拒絕別人而答應下來，加上天性很容易相信別人，導致別人隨便說幾句話，雙魚就會傻傻開始為人做事，被利用還感覺不出來，屬於被賣了可能還會笑著幫人數錢的類型。

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