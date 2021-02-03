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G-SHOCK賣翻的金屬錶變酒紅色　喜氣設計還有Swatch

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▲▼紅錶 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK推出酒紅色的GMW-B5000RD腕錶，18,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）


記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK經典方形錶款以金屬材質初登場時造成轟動引起搶購，農曆春節前夕再推新色，首度推出紅色離子IP電鍍不鏽鋼外殼與錶帶的GMW-B5000RD腕錶，讓鋼錶流露氣息；喜氣設計不只酷味十足的錶款，還有應景的Swatch牛年生肖錶，以及施華洛世奇（Swarovski）為女性設計的閃亮紅錶。

▲▼紅錶 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GMW-B5000RD腕錶非常搶眼。

G-SHOCK新款GMW-B5000RD腕錶保留初版金屬腕錶的特色，包括錶帶、錶殼、及錶圈內部的結構由不鏽鋼製成，並採用錶殼與錶圈之間使用樹脂零件吸收外來的衝擊力的新結構，搭載BLUETOOTH®藍牙連線功能及世界六局標準電波自動校正時間，最大差異是外在經過紅色離子IP電鍍呈現酒紅色，非常醒目。

▲▼紅錶 。（圖／公關照）

▲Swatch「牛轉乾坤」生肖特別款腕錶採用象徵圓滿的圓形錶盒，4,100元。
 

趕在農曆春節前亮相的紅色錶款還包括Swatch，主打大尺寸的牛年生肖錶，看似一金一紅火焰組成的金牛圖騰，其實也融入陰陽哲學，象徵和諧共處；而施華洛世奇也有多款專為女性設計的紅金配色錶款，包括運動風的OCTEA LUX CHRONO腕錶、造型猶如一朵花的CRYSTAL FLOWER腕錶等，配上水晶裝飾更耀眼了。

▲▼紅錶 。（圖／公關照）▲▼紅錶 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇OCTEA LUX CHRONO腕錶（左）15,900元， CRYSTAL FLOWER腕錶11,900元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

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關鍵字：

G-SHOCK, Swatch, Swarovski, 施華洛世奇

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