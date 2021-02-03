毛躁糾結有解！3款「護髮神器」，一抹稻草變柔順

▲髮質差會讓整體造型大扣分。（圖／翻攝自IG/yuuuuukko_）

記者曾怡嘉 / 台北報導

幾乎所有髮長過肩的女生都有頭髮乾燥打結的煩惱，主因是長頭髮女生吹乾頭髮時間較長，高溫讓髮絲乾燥失去彈性，加上睡眠時間頻繁摩擦枕頭，一早醒來變得毛燥糾結。不僅要多花時間整理，梳髮時還容易造成落髮問題。

AVEDA資深講師Elson分享，頭髮需要適度的油脂維持毛鱗片柔軟，幫助留住水分。長髮過肩的女生，因為髮絲摩擦及熱風傷害較頻繁，特別需要免沖洗式的護髮產品，讓保護力完整停留在髮絲上，提供長效呵護。

▲AVEDA 蘊光活萃Omega 5水潤乳。

針對長髮女生的護髮需求，AVEDA全新推出蘊活光萃Omega 5水潤乳，富含Omega 5不飽和脂肪酸的紅石榴籽油，有助於毛鱗片健康，添加椰子油瞬間緩解髮絲乾燥，加上細緻芒果籽油在髮絲表面形成薄薄的保護層，防止髮絲與髮絲彼此摩擦造成乾燥糾結。

▲Christophe Robin 刺梨果油全效護髮精華。

Christophe Robin的刺梨果油全效護髮精華、顛覆了坊間使用矽靈創造滑順，改用星實櫚脂，創造真實的柔順觸感。不只滋養修法，同時有著茉莉、依蘭依蘭、卡拉布里亞佛手柑葉等天然香氣，免沖洗可當作護髮的最後一道程序。

▲Aesop 撫躁順髮精華。

Aesop新推出植物性配方的撫躁順髮精華，幫助輕柔撫平毛燥粗乾或捲結的髮絲。質地輕盈而不黏膩，給予髮絲滑順柔軟感受，又無需擔心扁塌。 配方中含有泛醇及水解燕麥，提供滋養、保濕，更添加苦橙、佛手柑、廣藿香與茉莉花精油，讓你在順髮同時散發清新柑橘調氣息。

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