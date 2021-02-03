fb ig video ETtoday search mobile

毛躁糾結有解！3款「護髮神器」，一抹稻草變柔順

>

▲▼髮品盤點。（圖／翻攝自IG）

▲髮質差會讓整體造型大扣分。（圖／翻攝自IG/yuuuuukko_）

記者曾怡嘉 / 台北報導

幾乎所有髮長過肩的女生都有頭髮乾燥打結的煩惱，主因是長頭髮女生吹乾頭髮時間較長，高溫讓髮絲乾燥失去彈性，加上睡眠時間頻繁摩擦枕頭，一早醒來變得毛燥糾結。不僅要多花時間整理，梳髮時還容易造成落髮問題。

AVEDA資深講師Elson分享，頭髮需要適度的油脂維持毛鱗片柔軟，幫助留住水分。長髮過肩的女生，因為髮絲摩擦及熱風傷害較頻繁，特別需要免沖洗式的護髮產品，讓保護力完整停留在髮絲上，提供長效呵護。

▲▼髮品盤點。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 蘊光活萃Omega 5水潤乳。

針對長髮女生的護髮需求，AVEDA全新推出蘊活光萃Omega 5水潤乳，富含Omega 5不飽和脂肪酸的紅石榴籽油，有助於毛鱗片健康，添加椰子油瞬間緩解髮絲乾燥，加上細緻芒果籽油在髮絲表面形成薄薄的保護層，防止髮絲與髮絲彼此摩擦造成乾燥糾結。

▲▼髮品盤點。（圖／品牌提供）

▲Christophe Robin 刺梨果油全效護髮精華。

Christophe Robin的刺梨果油全效護髮精華、顛覆了坊間使用矽靈創造滑順，改用星實櫚脂，創造真實的柔順觸感。不只滋養修法，同時有著茉莉、依蘭依蘭、卡拉布里亞佛手柑葉等天然香氣，免沖洗可當作護髮的最後一道程序。

▲▼髮品盤點。（圖／品牌提供）

▲Aesop 撫躁順髮精華。

Aesop新推出植物性配方的撫躁順髮精華，幫助輕柔撫平毛燥粗乾或捲結的髮絲。質地輕盈而不黏膩，給予髮絲滑順柔軟感受，又無需擔心扁塌。 配方中含有泛醇及水解燕麥，提供滋養、保濕，更添加苦橙、佛手柑、廣藿香與茉莉花精油，讓你在順髮同時散發清新柑橘調氣息。

►這些香水太美！Dior狗狗瓶身連頸圈都精緻　Gucci金屬玫瑰色好夢幻

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

護髮, 免沖洗, 髮乳, 髮油, 凝露

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

進入立春節氣！過年前後「2星座」運勢最旺　天蠍健康注意

進入立春節氣！過年前後「2星座」運勢最旺　天蠍健康注意

「薪水給老婆管」星座男Top 3！ 　巨蟹超寵妻、射手婚後態度大轉彎

「薪水給老婆管」星座男Top 3！ 　巨蟹超寵妻、射手婚後態度大轉彎

自然50 美麗無齡／公主系保養品！珍稀「雪玫瑰」讓肌膚迷人綻放

自然50 美麗無齡／公主系保養品！珍稀「雪玫瑰」讓肌膚迷人綻放

13款熱賣WOC鍊帶包選擇！Chanel、Loewe、Dior　一包收納鈔票與手機 北極熊棉花糖、柴柴銅鑼燒可愛爆炸　一口咬下「保證會後悔」 李沐罕見穿上激短裙有點小彆扭　傳授「斷捨離」妙招讓整理更快速 想復合請筆記！「5個挽回錯誤」別犯，小心把他越推越遠 孫藝珍出演5部韓劇絕對要追！不只仙氣逼人　凍齡美貌一點都沒變 你可能不知道的純露花水6大用法！取代化妝水還能當枕頭噴霧 超多人護唇膏都塗錯！3大NG護唇行為　難怪保濕、淡唇紋都無感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面