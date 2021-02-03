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打造最夯「綿密奶油肌」！生乳氣墊、亮顏粉底一拍就有無瑕微霧光

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▲▼微霧光奶油肌粉底 。（圖／品牌提供）

▲今年底妝依舊流行帶有微霧光感的細緻奶油肌。（圖／翻攝IG@hongsuzu、品牌提供）

記者張毓容／綜合報導

粉底是女生必備的美肌好夥伴，不僅能修飾膚色不均、小瑕疵，還能讓肌膚隨著粉底質地不同，呈現不同妝感，而不論你是油皮星人或乾肌，今年手邊至少要備有一個微霧光底妝，能柔焦瑕疵又能自然透出光感，還要輕薄又持久，才能打造現在最夯的「綿密奶油肌」。

▲▼微霧光奶油肌粉底 。（圖／品牌提供）

▲▼微霧光奶油肌粉底。（圖／記者張毓容攝）

▲3INA 柔霧光美肌氣墊粉餅。

西班牙潮流彩妝品牌3INA於2019年推出的「小銀蓋」24H超時持妝粉底液，因超持久的無瑕奶油肌妝感而在網上擁有超多好評熱賣，更被封為「爛臉救星」，今年3INA再針對亞洲肌膚和悶熱氣候，推出氣墊版「小銀蓋」柔霧光美肌氣墊粉餅，擁有輕薄持久的無瑕妝感，一拍就能親膚柔焦、完美修飾瑕疵，還帶有如生乳般的奶油柔霧光澤，更被暱稱為「生乳氣墊」。

▲▼微霧光奶油肌粉底 。（圖／品牌提供）

▲RMK 水凝美肌粉霜。

RMK人氣粉底「水凝美肌粉霜」添加5種嚴選美肌保養油，擁有如護膚霜般的柔滑潤澤質地，能完美服貼於肌膚，長時間維持剛完妝般的緊實彈力感，能修飾遮瑕，同時帶有環繞光感般的光澤，更將於今年2月推出新色選#200，明亮的粉紅色系，能展現如裸肌般的清透感。

▲▼微霧光奶油肌粉底 。（圖／品牌提供）

▲NARS 極光亮顏粉底液。

NARS極光亮顏粉底液添加高活化果萃保濕精華，搭配獨特肌膚持色細緻粉末，將傳統高遮瑕的乳霜質地轉化成輕保養精華粉底，擁有高延展性，一抹就能長時間貼合肌膚，修飾膚色與瑕疵，打造出無瑕水霧光美肌。

▲▼微霧光奶油肌粉底 。（圖／品牌提供）

▲KANEBO 無瑕沁透美妍粉底。

KANEBO無瑕沁透美妍粉底可快速融合肌膚且緊密貼合的輕盈質地，如同一層細緻薄膜，完美修飾皮膚的暗沉、凹凸、毛孔，讓肌膚看起來更加緊緻，且今年將包裝改為不會沾手的壓頭設計，使用起來更方便。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 底妝, 粉底, 粉底液, 粉霜, 氣墊, 氣墊粉餅, 奶油肌, 生乳肌, 微霧光

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