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「燕麥牛奶球鞋」討論度超高！配色溫柔又自然　比小白鞋更百搭

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百搭的小白鞋絕對是女孩鞋櫃必備款！不過2021年討論度更高的是「燕麥牛奶色球鞋」，牛奶色中融合一點燕麥黃棕調，溫柔又自然的配色，一年365天的穿得上，快來一起看看有哪些「燕麥牛奶色球鞋」值得收入口袋名單中吧！

燕麥牛奶色球鞋推薦

No.1：Converse Run Star Hike

Converse Run Star Hikey最大亮點就是「鋸齒厚底」，厚底增高鞋不但外型俏皮可愛，也可以拉長腿部線條，簡直是小隻女孩的福音，最近還推出了燕麥奶配色的皮革款式，讓質感更升級，在歐美已經悄悄掀起搶購風潮，大家可以趁斷貨前趕快入手！

▲燕麥牛奶色球鞋。（圖／美人圈）

▲Converse Run Star Hike。（圖／ASOS官網）

No.2：Nike Air Force 1 Shadow SE

在經典的Nike Air Force 1球鞋中注入活潑有趣的分層設計元素，加上燕麥牛奶配色，真的是超級討喜~小紅書上甚至也有許多網友發揮巧思貼上雛菊貼飾，讓它換上可愛的外衣，就像是一次擁有了兩雙不同風格的鞋子呢~

▲燕麥牛奶色球鞋。（圖／美人圈）

▲Nike Air Force 1 Shadow SE。（圖／IG@eys.store、@girlsonmyfeet）

No.3：Reebok Royal Bridge 3.0

韓國網紅人手一雙的Reebok Royal Bridge 3.0也是近期逆勢成長的老爹鞋款，不僅擁有可以無痛增高的神奇效果，燕麥牛奶與米灰的拼色更是韓系穿搭的必備元素，各方面都這麼完美，真的是超級欠買啊！

▲燕麥牛奶色球鞋。（圖／美人圈）

▲Reebok Royal Bridge 3.0（圖／IG@chimos_authentic_、Reebok韓國官網）

No.4：New Balance 327

New Balance家的鞋子也一直以好穿好搭著稱，從2020下半年一路紅到現在的就是New balance 327，將品牌經典的320 鞋款加入別具現代感的設計元素，鞋面上巨大的「N」字Logo與燕麥牛奶色融合，復古又時髦的外型就是如此令人愛不釋手。

▲燕麥牛奶色球鞋。（圖／美人圈）

▲New Balance 327。（圖／小紅書@FaFaFaFaFa_、@列侬洋子）

No.5：FILA Disruptor II

FILA Disruptor II最一開始是以全白款式瘋迷全球，不過近期推出的新配色Peach Blush討論度也很高，以淺粉鞋底+燕麥奶鞋身登場，甜而不膩的配色，搭配上老爹鞋粗曠的外型一點也不違和，還意外的有點迷人，穿在腳上回頭率超高！

▲燕麥牛奶色球鞋。（圖／美人圈）

▲FILA Disruptor II。（圖／Shopbop官網）

文／美人圈

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

燕麥牛奶色, 球鞋, nike, newbalance, Converse, Reebok, fila

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