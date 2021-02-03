孫芸芸領先全球入手！　Chloé 下個爆款「唇形包」金屬握把好燒

記者鮑璿安／台北報導

台灣第一名媛孫芸芸每每在IG上PO穿搭文，總是引起時尚迷一陣騷動，昨（2日）她以輕便灰色大衣出鏡，彰顯隨意的氣質美感，腰間還不忘斜背一款Chloé Kiss Bag「唇形包」，順勢引發矚目。其實該包款還未上市，但孫芸芸已經領先全球入手，可見時尚影響力非同小可。

▲孫芸芸最新造型以長版西裝外套搭配針織衫，腰間Chloé Kiss Bag包款領先全球入手 。（圖／品牌提供、翻攝自孫芸芸IG）

孫芸芸最新造型以長版西裝外套搭配針織衫，多層次穿法詮釋溫柔的春季造型，隱藏版亮點就屬腰間的Chloé Kiss Bag，包款誕生於去年（2020年）9月的2021春夏大秀，相信許多時尚迷都覺得眼熟，小巧可愛的圓潤包型令人記憶深刻，靈感汲取自品牌經典的Trudie系列唇形珠寶，化作流線型金屬握把，搭配極致輕盈的柔軟小牛皮革包身，一剛一柔的鮮明對比，成功贏得孫芸芸芳心。

▲Kiss Bag 也有深海藍與鮮綠色，創造鮮明的春夏對比度 。（圖／品牌提供）

孫芸芸也在貼文中透露，包款要等到2月19日才會上市，而她搶先入手未上市包款，可見時尚影響力不可小覷。Kiss Bag也一口氣推出多色，除了孫芸芸的同款焦糖色，也有深海藍與鮮綠色，創造鮮明的春夏對比度，同時可拆可調節的同色皮革長肩帶，悄悄豐富實用性。

【看更多2021春夏包款】

Roger Vivier春夏花卉包

▲Vivier Blossom 系列將花卉藝術揮灑淋漓盡致 。（圖／品牌提供）

法式鞋履品牌 Roger Vivier春夏以《貓之花園:致敬大自然》 展開，光聽名字便能得知本季的樣貌，仿佛散步進入花園，尤其是創意總監 Gherardo Felloni在疫情隔離期間突發奇想，運用大自然花卉展現貓咪的女性化特質。像是Vivier Blossom 系列包款將花卉藝術揮灑淋漓盡致，手工繪製宛如藝術家的畫布，成為鮮明品牌DNA；並首次以「非方扣」呈現，搭配花卉鑽扣點綴，粗肩帶靈感更出自環球小姐身上的織帶。

TOD’S春夏Timeless包

▲（依序）淺棕黃迷你圓筒斜背包； T Timeless 棉麻拼接肩背包 。（圖／品牌提供）

TOD’S 2021 春夏系列中代表品牌永恆經典的Timeless ，變奏迎來了全新腰包，尺寸縮小之餘，保留了中央的T字Logo，通過鮮艷藍色、焦糖色與皮革的撞色效果呈現，再加上可拆式揹帶豐富日常使用。另也有郵差包及托特包造型同樣簡潔優雅，郵差包以俐落包身搭配翻蓋設計，可手提亦可斜揹；托特包則擁有寬敞容量及輕便設計，是上班族必備款式。

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