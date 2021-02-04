「頸紋」最容易顯老！防鬆弛靠按摩4步驟　網紅實測一個月就見效

頸部是很多人在保養時容易忽略的地方，但是頸紋卻也是最容易顯老之處！以下就公開美容師親授的頸部撫紋按摩技巧，只要方向、位置正確，小紅書更有網紅實測一個月就能有效撫平頸部細紋、減少鬆弛感！

頸紋按摩STEP 1：熱敷+按摩油／頸霜

在按摩之前，美容師表示一定要先用毛巾熱敷頸部～這一步可以幫助活化頸部肌膚及細胞，讓後續的保養更有效！接著再使用按摩油或是頸霜，均勻塗抹在頸部，這樣等一下按摩時才不會拉扯到肌膚、使肌膚鬆弛，頸紋反而更嚴重。

頸紋按摩STEP 2：四指上推法

接著雙手四指併攏，放在鎖骨位置，並用指腹施力，從鎖骨一路上推至耳根，兩手交替上推，一側每天推15次。這一步是美容師表示非常重要的按摩關鍵，不只可以拉平頸部肌膚，還能幫助刺激頸部穴道、增加新陳代謝！

頸紋按摩STEP 3：四指平推法

第三步一樣雙手四隻手指併攏，四指以平行方式來回按摩頸紋最深處。在按摩時注意要避開喉結部分、力道適中即可。這一步每天做15次。這組動作可以幫助緊緻頸部肌膚、減少頸部鬆弛感～

頸紋按摩STEP 4：下頷穴道按壓

最後一步先以雙手的兩隻大姆指頂在下頷角正下方，按住下顎骨後抬起下巴、拉伸頸部。做這一步時手部和頸部需往相對方向施力，這能夠按摩到下頷角的穴道、幫助提拉頸部，還有瘦小臉效果！這一步一天做3組，每組做30秒。

最後美容師也提醒大家，平時看手機時盡量避免過度低頭、防曬也要記得塗抹到頸部，偶爾也可以使用臉部敷剩下的面膜敷在頸部，這樣能夠更有效的減緩頸部肌膚的衰老問題！

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書＠小依娜olivia、＠闫露予luyu、＠喜睡仙女

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