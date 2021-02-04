風・Luxury／運動錶看光光　伯爵超薄鏤空款厚度僅6.5毫米

▲伯爵Polo系列伯爵藍及岩石灰鏤空超薄精鋼腕錶，搭配快拆錶帶。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

能展現機芯結構的鏤空錶近幾年大受歡迎，結合運動外型更加分，伯爵（PIAGET）即結合兩者，為優雅運動錶Polo系列新增鏤空超薄腕錶，且配備快拆裝置，在休閒風的鍊帶與斯文的鱷魚皮錶帶間自在轉換；HUBLOT（宇舶）則於材質下功夫，招牌錶款Big Bang Unico系列繼去年首次推出一體式金屬鍊帶計時碼錶，今年推出銀灰、深藍以及霧白陶瓷材質3款新作。

▲伯爵Polo系列伯爵藍鏤空超薄精鋼腕錶，895,000元。

精密又經過裝飾的機芯，是腕錶靈魂所在，直接揭開神秘面紗成為面盤主視覺，深受錶迷青睞，以超薄錶著稱的伯爵於70年代首度發表鏤空錶，爵士樂史的傳奇小號手Miles Davis總戴著燦金色伯爵鏤空腕錶登台，成為矚目焦點。2021年品牌重現鏤空錶風采，將全新升級、厚度僅僅2.4毫米的1200S自動上鍊鏤空超薄機芯，裝載於結合枕形與圓形線條的Polo腕錶，錶殼厚度大幅地縮減了30%，整體厚度只有6.5毫米。

▲伯爵Polo系列岩石灰鏤空超薄精鋼腕錶，附鱷魚皮錶帶可自行更換，895,000元。

另一吸引人之處，是伯爵為Polo系列鏤空超薄腕錶除了搭配招牌H型拋光鍛面一體錶鍊，同時配備快拆裝置，可輕易拆解換上隨錶所附的鱷魚皮錶帶，等於一只錶有兩種風格，共有機芯PVD鍍伯爵藍色或岩灰色兩種款式。

▲HUBLOT BIG BANG UNICO INTEGRAL全陶瓷鍊帶計時碼錶深藍款（左起）、魔力黑款、霧白款各717,000元。（圖／Hublot提供，以下同）

經常呈現鏤空面盤的HUBLOT，則發表運動風的Big Bang Unico Integral陶瓷鍊帶計時碼錶，從錶殼、錶圈、錶背以及錶鍊均採高硬度且耐刮的高科技陶瓷製成，並以新色出擊，分別有是銀灰、深藍以及霧白可供選擇。

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