韓網爆紅「減脂三階段」飲食管理！三週快速瘦下不復胖、突破停滯期

很多人減肥減到一定程度後，會發現進入減肥停滯期、體重很難再往下掉，其實透過短期瘦身，以飲食管理、運動方式雙管齊下，可以更加快速的看到瘦身效果，也可以加速身體代謝，幫助突破減肥停滯期！一起看一下這個三階段減脂飲食管理，很多網友都實測有感瘦下來～

這個減脂三階段中，每一階段有不同的作用，其中一階段可以是一週、或是5天，不建議持續超過兩週，可以依個人需求選擇合適的天數即可，三個階段後可以逐漸回復正常飲食。

減脂一階段：無醣飲食速效期

第一階段先以最大限度清淡的「無醣」飲食為主，戒除所有澱粉主食類，每一餐份量看個人、剛剛好吃飽不吃撐，但是只吃蔬菜和肉類，白天時盡量多喝水，以維持身體所需的熱量來幫助代謝，這階段身體消耗大部分的醣類，雖然可以吃飽、但也可以很有感的變瘦！

另外必須注意調理方式雖然不設限，但是以清淡、原味的食物為主，調理用油的部分也建議選擇橄欖油、椰子油等好的脂肪來源，同時搭配規律作息及正常三餐，正常的吃三餐可以幫助身體提高代謝、不會破壞胰島素分泌，也因為禁止攝取澱粉、可以多補充維他命B等等讓營養更加均衡。

減脂二階段：持續減脂期

第二階段繼續以減脂為主，除了清淡的飲食之外，可以增加一些優良的澱粉主食來源，需要逐步增加優良的澱粉主食份量，一些吸收比較慢的醣類像是燕麥、藜麥、黑麥、糙米等都很推薦！

這階段也可以攝取更多蛋白質、幫助增肌，像是低GI主食及鮭魚或酪梨等優良脂肪來源，牛肉、雞胸、海鮮等高蛋白也很適合，可以幫助身體增加足夠體力，但如果覺得體重進入停滯期，就在體力可以負擔的最大限度內減少每一餐的澱粉份量即可。

減脂三階段：保持期

第三階段保持期基本上是延續之前的飲食習慣，將飲食調整到七、八分飽，一樣以低油、少調味的「自然飲食」為主，只吃原物狀、原味食物，同時記得攝取足夠水分，主要目的是在於找到「維持基礎代謝的最低碳水量」，也就是說每天吃碳水、卻不會影響體重的最低份量。

這階段到後期可以漸漸恢復正常飲食，只要注意不過量、均衡飲食，避免宵夜，基本上體重會維持在一定範圍、不會再有很大的波動。

文／美人圈 圖／翻攝自IG@sssoonma、@barrel.fit

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