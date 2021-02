說．流行／曾是家喻戶曉童星！極簡控愛牌The Row設計師「轉行更成功」

記者鮑璿安 /專題報導

隨著極簡主義風潮重新吹回時尚圈,《ET FASHION》說.流行這回要來介紹的就是設計師品牌 The Row,許多人曾說「The Row」有著CELINE的極簡靈魂、愛馬仕(HERMES)的高級感,更神秘的是,品牌幕後推手其實是一對雙胞胎童星,兩人偏不靠臉吃飯,用才華說話,始終秉持著簡約至極的設計重點,讓衣著即使經過多年也照樣耐看。

The Row幕後推手是姐妹檔Ashley Olsen與Mary-Kate Olsen,拋開設計師身份,這對姐妹憑藉出眾的外型,4歲時就已經踏入演藝圈,更曾出演過知名電視劇《全家福》、《天生一對》,是家喻戶曉的雙胞胎童星,甚至18歲就已經成立了屬於自己的娛樂公司,自己當老闆,很有生意頭腦。

要說她們是人生勝利組還太早,因為兩人偏不靠臉吃飯,憑藉自己的時尚敏銳度,於2006年成立The Row,起初外界並不看好,但是這對雙胞胎的初衷就相當明了,The Row瞄準的是「知道自己要什麼的人」,並非精品定位,而是讓人能夠混搭,創造出屬於自己的舒適穿著,而後兩度奪下CFDA(美國時裝設計師協會)年度最佳女裝設計師大獎,奠定超凡的設計功底。

▲The Row主色調離不開黑白灰,每一季都堅持用極簡至極的細節。(圖/翻攝自品牌官網)



The Row主色調離不開黑白灰,每一季都堅持用極簡至極的細節,加入豐富的面料元素,換句話說,「看上去很少,材質卻很貴。」像是羊絨、白蘭地皮革等注入輪廓輕盈的服飾之上,異常舒適能夠遊走於多種場合。另一個堅持就是兩人在宣傳手法上非常低調,她們曾提到:「If the product’s good, it will sell. 如果產品夠好,自然會熱賣。」

▲巨星安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)與珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)都曾在私服中穿著The Row。(圖/CFP)

所以在The Row的形象照上,完全看不到這對雙胞胎姐妹的身影,不用明星光環來帶貨,因為Ashley Olsen與Mary-Kate Olsen認為自己不是演員,而是品牌經營者,也難怪The Row憑藉從裡到外的低調極簡,讓巨星安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)與珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)都甘願在私服中演繹旗下單品,緊緊牽住時尚迷的心。

