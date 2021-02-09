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說．流行／曾是家喻戶曉童星！極簡控愛牌The Row設計師「轉行更成功」

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記者鮑璿安 ／專題報導

隨著極簡主義風潮重新吹回時尚圈，《ET FASHION》說．流行這回要來介紹的就是設計師品牌 The Row，許多人曾說「The Row」有著CELINE的極簡靈魂、愛馬仕（HERMES）的高級感，更神秘的是，品牌幕後推手其實是一對雙胞胎童星，兩人偏不靠臉吃飯，用才華說話，始終秉持著簡約至極的設計重點，讓衣著即使經過多年也照樣耐看。

The Row幕後推手是姐妹檔Ashley Olsen與Mary-Kate Olsen，拋開設計師身份，這對姐妹憑藉出眾的外型，4歲時就已經踏入演藝圈，更曾出演過知名電視劇《全家福》、《天生一對》，是家喻戶曉的雙胞胎童星，甚至18歲就已經成立了屬於自己的娛樂公司，自己當老闆，很有生意頭腦。

要說她們是人生勝利組還太早，因為兩人偏不靠臉吃飯，憑藉自己的時尚敏銳度，於2006年成立The Row，起初外界並不看好，但是這對雙胞胎的初衷就相當明了，The Row瞄準的是「知道自己要什麼的人」，並非精品定位，而是讓人能夠混搭，創造出屬於自己的舒適穿著，而後兩度奪下CFDA（美國時裝設計師協會）年度最佳女裝設計師大獎，奠定超凡的設計功底。

▲The Row。（圖／翻攝自品牌官網）

▲The Row。（圖／翻攝自品牌官網）

▲The Row。（圖／翻攝自品牌官網）

▲The Row主色調離不開黑白灰，每一季都堅持用極簡至極的細節。（圖／翻攝自品牌官網）

The Row主色調離不開黑白灰，每一季都堅持用極簡至極的細節，加入豐富的面料元素，換句話說，「看上去很少，材質卻很貴。」像是羊絨、白蘭地皮革等注入輪廓輕盈的服飾之上，異常舒適能夠遊走於多種場合。另一個堅持就是兩人在宣傳手法上非常低調，她們曾提到：「If the product’s good, it will sell. 如果產品夠好，自然會熱賣。」

▲▼The Row 。（圖／CFP）

▲▼The Row 。（圖／CFP）

▲巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）都曾在私服中穿著The Row。（圖／CFP）

所以在The Row的形象照上，完全看不到這對雙胞胎姐妹的身影，不用明星光環來帶貨，因為Ashley Olsen與Mary-Kate Olsen認為自己不是演員，而是品牌經營者，也難怪The Row憑藉從裡到外的低調極簡，讓巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）都甘願在私服中演繹旗下單品，緊緊牽住時尚迷的心。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：

說流行, The Row, 極簡, Ashley Olsen, Mary Kate Olsen

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