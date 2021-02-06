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《流金歲月》穿搭是職場女孩範本！倪妮、劉詩詩用基本款變換5種風格

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倪妮跟劉詩詩主演的《流金歲月》最近正在熱播中，其中深刻描述職場、愛情、生活的劇情讓大家超期待之外，這部劇的穿搭更是頻頻上陸網熱搜！一起來看看倪妮、劉詩詩在劇中的5個穿搭TIPS，讓你在職場上穿搭不出錯～

《流金歲月》倪妮、劉詩詩職場穿搭TIPS1：經典西裝套裝

▲流金歲月穿搭。（圖／美人圈）

首先就是倪妮最經典的西裝外套穿搭！初入職場的小白、社會新鮮人如果擔心穿錯衣服，其實選擇西裝外套搭配就絕對不會錯～朱鎖鎖在出社會前期通常會搭配比較低調、深色系的西裝套裝，再搭配一個打底衣或是內搭，看起來就慎重又不會太死板～

▲流金歲月穿搭。（圖／美人圈）

如果有一些比較特別的場合，也可以選擇素Ｘ花或是剪裁設計比較特別的西裝套裝～夠莊重又不會死氣沈沈！除了在版型上跟花色上做搭配之外，喜歡簡約風格，又想要穿搭有一點變化的人，也可以選擇彩度比較高但明度比較低的套裝～

▲流金歲月穿搭。（圖／美人圈）

《流金歲月》倪妮、劉詩詩職場穿搭TIPS2：異材質、撞色搭配 

▲流金歲月穿搭。（圖／美人圈）

在《流金歲月》中倪妮也很常以拼接異材質或是撞色服裝搭配～能夠讓穿搭更有層次，但是又不會太浮誇，也是上班族很好的選擇之一！

《流金歲月》倪妮、劉詩詩職場穿搭TIPS3：版型硬挺、墊肩上衣

▲流金歲月穿搭。（圖／美人圈）

劉詩詩飾演的蔣南孫整體穿搭走比較溫柔婉約的風格，但是卻不是單調，反而有氣質又有巧思～雖然不是像倪妮穿上正裝，但是也會選擇版型比較硬挺的材質跟設計，讓整體服裝看起來精神也溫柔，絕對是職場生活必備穿搭小心機！

▲流金歲月穿搭。（圖／美人圈）

《流金歲月》倪妮、劉詩詩職場穿搭TIPS4：打底衣

▲流金歲月穿搭。（圖／美人圈）

接著就是出鏡率最高的打底衣啦！倪妮不論是在穿上西裝外套、套裝時都會搭配一件白色的打底衣或內搭，這類型的單品完全是一件穿出5種風格，絕對是穿搭不可或缺的百搭好物～

▲流金歲月穿搭。（圖／美人圈）

《流金歲月》倪妮、劉詩詩職場穿搭TIPS5：配件飾品

▲流金歲月穿搭。（圖／美人圈）

最後一點最容易被呼忽略，但是也最重要的就是飾品配件的搭配啦！除非是有制服規定的公司，不然在平時上班時，以小小的飾品點綴穿搭，其實能讓整體衣著更有質感，提升整體精緻感，觀感當然也會更好～

▲流金歲月穿搭。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自微博＠流金歲月

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

流金歲月, 穿搭, 職場, 倪妮, 劉詩詩

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