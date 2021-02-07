陳意涵「愛是七分飽就好」　再親密的關係，都要懂得留白

好久不見，陳意涵帶來新戲《她們創業的那些鳥事》，從被霸凌的職場小蝦米，和林心如、簡嫚書飾演的好姊妹開公司力拼大鯨魚。她說，她現在很幸福。無論是一家三口手牽手散步，和老公兩人開著露營車上山下海，或是獨自做瑜珈靜心，都挺好，一切剛剛好。

總是甜甜笑著的大發，卻老在戲裡哭

眼淚，有時是關於愛情，好比這次在新戲《她們創業的那些鳥事》裡，她飾演的夏芷先是愛上一個搞失聯六年不理她的，又愛上一個沒能活幾天的。有時，眼淚也會不小心灑在職場裡，一個「哭了就是輸了」的地方。你在職場崩潰過嗎？也許是工作差點搞砸的壓力，也許是被有心人士針對挖坑，也許是同事冷漠發酸的眼神，也許是上司邏輯死去的咆哮，然後，你只能偷偷找個地方默默流淚，撫撫胸口跟自己信心喊話，沒事的沒事的，你很棒，一定會解決的。

夏芷也是這樣一個角色，身為建築師，她工作能力優秀又親力親為，卻被無良上司搶功勞、言語霸凌，甚至毛手毛腳，只因她嘴不夠甜，膝蓋不夠軟。職場裡鳥事天天有，但總有那麼一個凡事都不對勁的一天，讓你覺得被超大顆鳥屎砸斷理智線，孰可忍，孰不可忍？夏芷辭職了，她決定跟隨女強人前輩公冶小蔦，再帶上超懂做人的交際花同事林美季，狹路相逢的三個女生一起開了間「Little Bird」選物店，踏上風雨飄搖的創業路。

人在江湖跑，哪有不挨刀

大發說，現在看到不只是愛情戲的題材都會心動，雖然她沒有實際創業的經驗，但關於職場上遭遇的鳥事也是略懂略懂。「我國中就開始打工了，年紀小很容易被欺負，老闆薪水明明講這個價錢，卻會少給，可是你又不敢去爭取。」有一陣子她在餐廳打工，聽見女同事在房間酸言酸語講她，「那時候大二什麼都不懂，也不懂看別人眼色，只會疑惑她們為什麼要這樣，不敢進去休息室。」

做了的事不被承認看見，沒做的事被講得煞有其事。有意見的時候該不該表達？話又該講到什麼份上？這也是大發在學習的事情，「我承認以前有些事情太任性，當藝人一開始有一度會很放大自己，有一陣子我覺得自己蠻難相處，意見很多，很喜歡為自己發聲，問很多問題，我今天要幹嘛？幾點收工？我們在等什麼？為什麼狀況是這樣？後來沒人敢跟我討論工作內容。但我當過導演之後，發現其實每個職位都有很難處理的地方，你再怎麼問可能也暫時沒有答案，這個東西其實也跟你專不專業無關，也就沒這麼多問題了，放輕鬆一點吧。」

那些強大的女人哪

《她們創業的那些鳥事》勾勒出當代女性在職場、感情和生活裡面臨的各種抉擇，「你一定要經歷過這些事情，才可以看清你自己，或者生一個小孩也可以哈哈哈。」大發坦白自己還真不是女強人的料，「我出道那時許的願望太小了，大家當演員會想得金馬獎、去好萊塢，我一開始說希望有一天廣告可以出現在公車上面。我已經達成目標了，沒有遺憾了哈哈。」

她觀察身邊好些職場女強人，有時也會為姊妹們捏把冷汗，「她們太會 handle 自己專業，反而很不會 handle 私生活，超多都是生活白癡，家裡怎麼可以這麼亂，怎麼會沒有叫過計程車，怎麼會不曉得提款卡用來領錢？我覺得這樣真的不行，生活是最重要的。」

當太過專注耕耘某一個點，便也同時無視了讓新事物萌芽的空間，然而生命的能量理應自然流動，才是平衡。大發心中「強大的女人」代表，是舞蹈家許芳宜，她曾經去上過「身體要快樂」工作坊，「我沒想過看人跳舞會這麼震撼！在芳宜老師身邊好舒服，她氣場強大到你光看著她，就會覺得天呀她好美，好感動。她的靈魂好有力量，你看過《靈魂急轉彎》嗎？她就是 Jerry（天堂的靈性導師）。」

別追趕，讓它來

《靈魂急轉彎》裡提到，當你非常享受一件事情，靈魂會進入快樂的「心流」狀態，但如果對同一件事產生執迷，靈魂也會迷失。對大發來說，這也是她慢慢從身體導師學到的，「以前我運動一定有個要達到的目標，今天一定要跑幾公里、游泳游多少，每天看著手錶上的數字，沒有完成就會很不開心。最近錶不見就不戴了，沒有提醒反而動得更多。」

「練瑜珈也是，你現在種什麼因，慢慢的有一天就會開始收穫，這樣很好，一切都是要練習的，不強求，不追趕。」她最近迷上阿斯坦加（Ashtanga）瑜珈，宛如動態靜心，「你每天只能重複練習一模一樣的動作，但你還是做不好，奇怪的是你就是會被它吸引。我還是會想倒立、做比較難的動作，還沒有到很透徹的境界，但我現在允許自己慢下來，不是動作變慢，而是不要有目的性，無欲則剛。」

曾經，她談戀愛像破罐子摔碎，不戲劇不盡興。怕孤單，怕寂寞，怕沒人愛，擔心好多好多。30歲那年，單身的她像切換開關，瘋運動，練跑步，玩潛水，靜下來就讀書，寫字，上課，玩拼圖。才發現快樂可以自己給，安全感得跟自己討。認得清自己原本的模樣，知道怎樣是自己舒服的狀態，懂得自己想要什麼之後，該來的，也就來了。「我很享受我的人生，這種話講多了很膩，就是要滿足、活在當下什麼的，但當你真的這麼做的時候，就是會很快樂。」

愛是七分飽就好

從凡事太用力的「強求界」翹楚，到懂得笑看雲淡風輕，大發非常清楚箇中的智慧。「要騙天蠍座太難了，天蠍座如果真的要觀察一個人，可以把他看透。所以也要特別小心，我從來不看我老公的手機或任何信件，我覺得一旦把東西看得太透徹，愛情不會很美好。還是要給你喜歡的人事物一點空間，才會持續地喜歡比較久。」

因為有安全感，所以不會把關係死捏在掌心，「我們其實很黏，在家是不會分開的。有些人會老婆在房間裡看 iPad，老公在客廳做別的事。我們如果在家，一定是在一起，不會各做各的，會分享生活。但平常我們又很能獨處，一出來可能12點回去也不用打電話，老公也不會一直查勤。」

愛，就是讓彼此做自己。再親密的關係，都要懂得留白。「我當媽媽不會給自已很大壓力，我現在覺得這都只是過程，我兒子跟我老公，他們也不是我的，不需要到那種『沒有你我不行』的程度。我們都是彼此的過客，只是來到地球相處，不要對彼此要求太多，有些人就不是這樣設計的，你不能拿你的設計去要求別人。每個東西都跳到另外一個位置來看，就會覺得其實這樣過日子很舒服。」

難怪，當我們請她對老公和兒子，告白一句土味情話，她給出「我勉勵你們飯吃七分飽」，這麼古靈精怪、又頗富哲理的答案。

就愛吧！你愛得起

「我常常在觀察我兒子，他可能一個眼神一個動作，你就知道他要喝水了，他是不是冷了，他是不是要打開這個。如果每個人談戀愛有這麼用心，付出這麼多時間精力，那就不會有人分手了。」

如果要說在愛裡學到最珍貴的事，大發認為，付出，是擺在包容前面的。如果愛夠寬廣，又何必因期望而失望。「我喜歡人家欠我，我不喜歡欠人，我覺得在愛情上也是施比受更有福。我付出不想要回報，你放心上就好，我可以感受得到；但也不要背叛我，你可以不回報，但不要視而不見。」

她終於明白，愛是透明的。沒有黃色的妒嫉，紫色的攀比，藍色的自卑，黑色的匱乏，哪怕是粉紅泡泡跟緋紅熱情，也都剛剛好就好。當大多數偶像劇裡的愛禁不起現實拆穿，這一家導演和女明星的愛，平實如空氣，在呼吸裡存在。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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