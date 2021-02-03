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長期熬夜小心變老變醜！養成「早睡早起」的6個小方法

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▲▼養成「早睡早起」的6個小方法 。（圖／Unsplash）

▲早睡早起對身體好，更能一掃緊張焦慮。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

現代人十個有七個在熬夜，不是不累但就是不想睡，要知道你熬的不是寂寞而是氣血，長期睡眠不足容易變醜、變老，人還會變得焦慮，想要不熬夜，就得養起早起早睡的習慣，以下幾點跟著做，拿回控制時間的主動權。

▲▼養成「早睡早起」的6個小方法 。（圖／Unsplash）

1.手機放遠一點

許多人越晚越不想睡，一滑手機就忘了時間，從現在起盡量在晚上10點 前把工作和其他雜事處理好，準備睡覺時不要把手機帶上床，盡量放在拿不到的地方，還沒睡意就帶一本書放在身邊翻一翻。

2.記錄每天起床時間

根據研究，最佳的睡眠時間約是6-7.5個小時，你可以試著計算差不多的起床時間，像是晚上12點睡著，那麼早上7點半起床已綽綽有餘，請每天記錄起床時間，堅持兩個星期就能漸漸養成習慣。

▲▼養成「早睡早起」的6個小方法 。（圖／Unsplash）

3.營造好的環境

研究指出，全黑的環境能夠助眠，建議在睡前一兩個小時就將室內的光源調低，營造出適合睡眠的環境，同理，早起的時候請把窗簾打開感受陽光照射，讓大腦產生血清素，幫助快速清醒過來。

4.不要睡回籠覺

當聽到鬧鐘響了就趕快起來，不要再睡回籠覺，有時候一不小心又拖了整個上午，針對天氣冷起不來，建議把第二天要穿的衣服放在旁邊，增加起床效率。

▲▼養成「早睡早起」的6個小方法 。（圖／Unsplash）

5.帶入優雅情境

把自己想像在國外吧！迎著早晨，喝著咖啡、吃著早餐，就像劇中的女主角，體驗早起也能過得如此有儀式感，你會發現早起真的很棒！

6.找朋友一起執行

找位也想早睡早起的好朋友一起執行吧！兩人互相提醒監督，一起做會比較有動力，彼此叮嚀更是一種良性循環。

當你習慣早起之後，你將發現工作效率能提升很多，以前總覺得「很累、很煩」的狀態消失，連膚況都變好了，當拿回時間主控權，心情充實不焦慮，就能專注把自己的每一天過好，再用最佳狀態迎接下一天。

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關鍵字：

睡眠, 早睡早起, 時間

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