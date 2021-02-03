木村心美搞笑魂爆發！扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

記者王則絲／台北報導

日本天王木村拓哉的大女兒木村心美，自然清純、甜美的形象為她圈粉無數，雖然工作上總是拍攝各式各樣的唯美畫報，但私底下還是個童心未泯的年輕少女，時不時會拋下形象脫序演出，日前木村心美便在IG上貼出一張露出門牙、縮下巴的扮醜照，讓大家猜猜她模仿的是誰，不過大家更關注的是，木村心美毫不保留做鬼臉的模樣實在太可愛了！

▲木村心美扮醜模仿《獵人》中的角色「旋律」。（圖／翻攝自IG@cocomi_553_official）

木村心美去年以DIOR品牌大使身份出道，雖然晚了妹妹木村光希一段時間，但也在這段期間累積了近兩百萬粉絲，木村家姐妹倆現在都十分活躍於時尚圈，也經常在社群上分享彼此的日常生活。

最近木村心美就在IG限時動態上Po出了一張扮醜的照片，不只露出上排門牙模擬暴牙、把下巴縮進去，連眼神也超有戲，原來她模仿的是日本動畫《獵人》中的角色「旋律」，對比之下還真的有抓到韻味，讓粉絲們通通笑翻天，在推特上被瘋轉載。而木村心美其實也不是第一次不計形象搞笑，她曾經用脫到一半的衣服來Cosplay名畫《戴珍珠耳環的少女》，還在家中模仿人氣動畫《進擊的巨人》中吃人巨人的跑步方式，搞笑模樣把網友們逗得超樂。

▲木村心美用脫到一半的衣服模仿《戴珍珠耳環的少女》。（圖／翻攝自微博）

不過大家放心，回歸正常後木村心美還是維持著纖細身材與美貌，沒有崩壞，姐姐木村心美與妹妹木村光希兩個人近日一同分享自製壽司捲，一併公開平常喜歡的食材。其中木村心美選擇加入了自己特別喜歡的酪梨，對海苔壽司捲來說是不常見的材料，不過酪梨高纖低糖、富有健康油脂的特色能有助於增加飽足感，非常營養還能整腸排毒，是很有名的減肥聖品，也在此應證了木村心美修長纖細、不乾癟而勻稱的身材。

▲木村心美於壽司捲中加入喜歡的酪梨。（圖／翻攝自IG@cocomi_553_official）

▲木村心美身材纖細，但是卻不會顯得乾癟，身形相當勻稱。（圖／翻攝自IG@cocomi_553_official）

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