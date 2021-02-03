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「這世界上，誰沒有誰活不下去？」《流金歲月》金句讓人瘋狂二刷

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▲▼《流金歲月》金句讓人瘋狂二刷 。（圖／愛奇藝、翻攝自微博）

▲《流金歲月》兩人義無反顧的友情，讓人感動。（圖／愛奇藝、翻攝自流金歲月官方微博，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導。

許多人衝著倪妮、劉詩詩而追陸劇《流金歲月》，劇中刻劃兩人不離不棄的動人友情，從學生時代到結婚生子，一句「「我的作用，就是在你做決定的時候，給你多一份勇往直前的勇氣」，就可看出兩人深厚的關係，劇中琢磨的親情、愛情更讓人看完咀嚼再三，迸出的金句更是發人深省。

#生活再不濟，你也沒有理由在原地腐爛。

▲▼《流金歲月》金句讓人瘋狂二刷 。（圖／愛奇藝、翻攝自微博）

#生活給我蜜糖，我就安享蜜糖，生活給我考驗，我就披甲上陣。

#我不是不愛華麗的衣裳，只是人生在世，總還有別的事情可做吧。

▲▼《流金歲月》金句讓人瘋狂二刷 。（圖／愛奇藝、翻攝自微博）

#無論做什麼，記得為自己而做，那就毫無怨言。

#每個人不一樣，你經歷的我沒有經歷，我經歷你也沒有經歷，所以誰也不要小看誰。

#如果婚內是地獄，離婚就是自救。

▲▼《流金歲月》金句讓人瘋狂二刷 。（圖／愛奇藝、翻攝自微博）

#既要豐衣足食，又要兩情相悅，那是偶像劇。

#你處理不好的，時間會處理好，明天又是新的一天。

#這個世界最怕的就是講人情。

▲▼《流金歲月》金句讓人瘋狂二刷 。（圖／愛奇藝、翻攝自微博）

#人生就是這樣，求上得中，求中得下，求下而不得。

#別人看到的都是你的人生剪輯版，便對你提出各種批判，只有你自己知道全部有多難。

#人一定要自己爭氣，做點成績來，全世界都會和顏悅色。

▲▼《流金歲月》金句讓人瘋狂二刷 。（圖／愛奇藝、翻攝自微博）

#這世界上，誰沒有誰活不下去。

#沒有什麼事情是絕對單純的，每個人都是要各取所需。

#人一旦珍惜眼下的生活，就會有12分的刻意經營。

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關鍵字：

流金歲月, 金句, 劉詩詩, 倪妮

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