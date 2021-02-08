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包・開箱／DELVAUX情人節手袋藏溫暖巧思　派出「信鴿」傳情怎能不心動？

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記者王則絲／專題報導

西洋情人節腳步將近，即使今年2月14日當天正好是農曆新年初三，也不能因此而藉機遺忘！比利時皇家御用品牌DELVAUX 為今年情人節特別帶來了FOREVER ROSE 永恆玫瑰系列，將柔嫩的玫瑰粉色調運用於經典包款上，另外還設計了一項甜蜜的信封造型小配件，可放入想對另一半說的話，保證女孩們收到會感動落淚，今天《ET FASHION》就帶大家一起來近看細節。

▲Delvaux情人節。（圖／品牌提供）

▲DELVAUX於情人節推出FOREVER ROSE永恆玫瑰系列手袋。（圖／品牌提供）

DELVAUX是於1829年創立的老品牌，在過去與現在都是比利時王后的愛牌，也因此被稱為比利時皇家御用的品牌，同時更有「比利時愛馬仕」之稱，其擅於在經典包款上一季復一季的做出變化，營造層出不窮的新鮮感。

DELVAUX今年為情人節而生的FOREVER ROSE 永恆玫瑰系列，便是以品牌經典Brillant與Tempête系列手袋延伸，運用玫瑰粉、絲緞粉與裸膚色三種顏色組成本系列溫柔的主色調，今天《ET FASHION》開箱的是Tempête 包款的情人節版本，Tempête最一開始於1967年誕生，梯形包型可莊重亦可休閒，換上淡雅的玫瑰粉色調，最適合用來作為情人節送禮了。

▲delvaux情人節。（圖／記者王則絲攝）

▲DELVAUX情人節。（圖／記者王則絲攝）

▲本次開箱包款為經典Tempête手袋，內附同色系皮革背帶，編織肩背帶與信封小皮件皆是另外購買。（圖／記者王則絲攝）

DELVAUX 於情人節系列還加碼推出了「Sweet Nothing」系列小皮件，信封的造型中裡頭放著信鴿圖案的小信紙，能夠在上頭寫下專屬的情話，接著扣在包款上一併送給心上人，是相當浪漫的可愛巧思，且信封可進行客製化燙印服務，讓這份禮物更具意義。「Sweet Nothing」在英文中代表的意思是「情侶之間的甜言蜜語」，而在古波斯帝國時代，鴿子則是負責執行「信差」任務的小動物，也代表著思念與盼望，是本次DELVAUX情人節「Sweet Nothing」系列背後的寓意，比起快速的電子訊息，這種充滿手寫溫度的情書，更能讓女孩子心動。

▲Delvaux情人節。（圖／品牌提供）

▲DELVAUX情人節。（圖／記者王則絲攝）

▲「Sweet Nothing」系列小皮件。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

【同場加映】

《BURBERRY》

說到情人節就會想到浪漫的玫瑰花，BURBERRY經典的TB LOLA包，恰巧便推出了玫瑰粉色的款式，搭配的是銀色扣飾與銀色鍊帶，另一款純白的款式，也可以當作情人節贈禮一點也不奇怪，白色款式搭配的則是金色的五金。

▲粉色系情人節禮物。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY迷你絎縫羔羊皮 Lola 包NT＄41,500、小型絎縫羔羊皮 Lola 包NT＄59,000。

《FENDI》

FENDI於2021情人節推出了capsule系列，整體女裝部分以粉色作為主要色系，其中一款Mini 尺寸的招牌Baguette 手袋，無庸置疑是最佳選擇。

▲粉色系情人節禮物。（圖／品牌提供）

▲FENDI 鍊帶Mini Baguette NT＄69,000。

《Salvatore Ferragamo》

Ferragamo 的VIVA系列鞋款自推出以來人氣大漲，後來也推出了VIVA包，以及更多招牌蝴蝶結設計單品，VIVA系列與嫩粉色可說是天作之合，溫柔優雅卻同時有小女人的可愛，情人節時女孩收到肯定會喜歡。

▲粉色系情人節禮物。（圖／品牌提供）

▲VARA粉色牛皮手機包，NT＄18,500、VIVA粉色小牛皮肩背包，NT＄46,900。

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關鍵字：

包開箱, DELVAUX, 比利時, 情人節, 情書, 信封, FOREVER ROSE, Tempête

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