台中最夯打卡美食TOP10！燒肉界霸主、超浮誇日料店　吃貨必須知道

台中2020 TOP 10 超夯打卡美食，身為標配吃貨的你怎麼能錯過？快跟著小編來一探究竟吧！

TOP 10／FERMENTO發酵

位於勤美附近的巷弄內，店內風格以大理石與素色簡約風為主，是一間超好拍的甜點店。藍莓生乳酪塔是主要招牌，最近還推出限定草莓捲與草莓塔！除了甜點外，店內也販售早午餐及義式料理，餐點都達水準之上！

▲藍莓生乳酪塔是店內招牌。（圖／美食客Hsin提供）

TOP 9／太初麵食

輕井澤旗下的新餐廳，餐點及擺設除了繼承其日式質感風格，食物也十分平價好吃！喜歡吃辣的人一定要嘗試太初辣子麵！湯頭香味十足、辣度適中，不會過於死鹹，實在是『太好初』拉！

▲太初辣子麵。（圖／美食客WIWI提供）

TOP 8／刁民-酸菜魚

秘罈酸辣魚超適合敢吃酸辣的朋友！這道菜十分重口味，酸菜湯底淋上多種辛香料熬煮的辣油，最後加入彈牙的魚片，真的超級下飯！

▲很下飯的秘罈酸辣魚。（圖／美食客ting提供）

TOP 7／別嗆大叔

像玫瑰的滑順蛋包飯搭上微辣濃郁的咖哩與酥脆多汁的炸雞，真的是一大享受！如果吃不飽還提供免費加飯的服務！店內環境超復古，除了播放著老音樂，店內的菜單還像唱片一樣，很適合文青們拜訪！

▲吃不夠還能免費加飯。（圖／美食客Hui 提供）

TOP 6／湯棧

又是輕井澤旗下的一家餐廳，無論是不是用餐時間外面總排滿了人潮！麻油麵線、剝皮辣椒鍋都是人氣餐點！最重要的是價格實惠，吃飽飽的同時荷包也不哭泣！

▲麻油麵線、剝皮辣椒鍋都是人氣餐點。（圖／美食客Ting Jhen Lin提供）

TOP 5／茶六燒肉堂

屋馬訂不到怎麼辦？台中還有茶六啊！身為燒肉界霸主之一，從前菜、火鍋湯品、主食肉類到甜點都不馬虎！除了超豐富的餐點可以選擇，最超值的是商業午餐，份量很多又不貴！

▲燒肉界霸主之一「茶六」。（圖／美食客是個吃貨提供）

TOP 4／信兵衛 手作丼飯壽司

天啊！這碗丼飯也太澎湃了吧，多到快要滑下來了！台中超浮誇日料店，除了超大份量外，海鮮新鮮、用料也很實在！這裡的餐點種類多樣，從握壽司、生魚片到丼飯，你想得到的都可以點到！

▲超大份量，用料實在。（圖／美食客阿宗波浪提供）

TOP 3／CREAM TEA 家常檸檬塔

你的超人氣玫瑰檸檬塔到貨囉！一開箱天然的檸檬香氣撲鼻而來，大口咬下內餡甜而不膩，塔皮也很酥脆紮實！如此美麗又好吃的伴手禮，春節不買幾盒囤貨怎麽可以！

▲超人氣玫瑰檸檬塔還是一樣難訂。（圖／美食客Yulin Li提供）

TOP 2／JAI 宅

位於一中街二樓的宅，不只是一家網美店，而是一家用心經營的餐廳。來這兒除了要點橘醬與爆炸蛤蜊義大利麵外，還有許多新推出的創意料理與甜品，是閨蜜們聚餐拍照的好地點！

▲JAI 宅美食多又好拍。（圖／美食客吸貓過量提供）

TOP 1／宮原眼科

這個第一名可以算是眾望所歸，就算寒冷的冬天也阻擋不了宮原眼科的魅力！超美的裝潢、選擇多樣的冰淇淋及裝飾讓宮原眼科成為外地人台中必訪的清單之一！

▲到台中必訪的清單之一。（圖／美食客如 der 吃貨記提供）

圖、文／MENU美食誌

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