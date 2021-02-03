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林心如轉進好運的伯爵錶上身　創業女強人行頭不能輸

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▲▼PIAGET 。（圖／公關照）

▲林心如於新戲《她們創業的那些鳥事》戴伯爵珠寶入鏡。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

林心如主演的新戲《她們創業的那些鳥事》熱播中，她在劇中飾演創業女強人「公冶小蔦」，有著果敢積極的性格，從穿搭就能反映她的個性，她以簡約俐落的套裝或襯衫為主，同時搭配伯爵（PIAGET）Sunlight系列珠寶增添亮點，當然也少不了一只好錶，選擇會旋轉的Possession系列，轉進幸福與好運。

▲▼PIAGET 。（圖／公關照）▲▼PIAGET 。（圖／公關照）

▲林心如佩戴的伯爵Sunlight系列18K玫瑰金鑲鑽耳環（左）199,000元，Sunlight系列18K玫瑰金鑲鑽墜鍊78,000元。

搭配西裝與襯衫都好看的伯爵Sunlight系列珠寶，以太陽光芒為設計靈感，林心如在劇中佩戴的耳環，可見鑲鑽的太陽光芒沿著耳緣放射，存在感強烈，穿白襯衫時她則同時戴上鑽石項鍊；此外，搭配紅色錶帶的Possession玫瑰金鑽錶也是她的重要配件，最大特色是錶圈鑲嵌單鑽，可以轉呀轉增添賞玩樂趣。

▲▼PIAGET 。（圖／公關照）

▲▼PIAGET 。（圖／公關照）

▲林心如（上）戴搭配紅色錶帶的伯爵Possession系列18K玫瑰金鑽石腕錶，285,000元。

宣傳《她們創業的那些鳥事》時，林心如穿Lanvin橘色洋裝，搭配寶格麗（BVLGARI）Divas’ Dream系列扇型珠寶，款式包括紅寶石與鑽石耳環、珍珠母貝與鑽石手環與2款戒指，她顯然很滿意，寫下「感謝讓我美美上台的幕後團隊們」。

▲▼ 林心如 。（圖／公關照）

▲林心如宣傳《她們創業的那些鳥事》，穿Lanvin洋裝搭配寶格麗Divas’ Dream系列珠寶。（圖／翻攝林心如臉書）

▲▼ 寶格麗 。（圖／公關照）▲▼ 寶格麗 。（圖／公關照）

▲林心如戴的寶格麗Divas’ Dream系列紅寶石與鑽石耳環（左）722,000元，珍珠母貝與鑽石手環261,000元。（圖／寶格麗提供）

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關鍵字：

林心如, PIAGET, 伯爵, BVLGARI, 寶格麗

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