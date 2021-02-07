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台南美食TOP10！牛肉湯、冰品霸主都上榜　沒吃過的快列入口袋名單

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一提到台南美食想必大家都有自己的口袋名單，這十間名店還有哪間你沒吃過呢？快收藏起來吧！

TOP 10／桑原商店
東區

以新鮮食材製作冰淇淋，現場販售長型炸甜甜圈以及霜淇淋！每天不同口味的新奇感與日式小店的濃厚特色吸引了許多人前來！

▲台南美食TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲炸甜甜圈搭霜淇淋。（圖／美食客謝宓璇提供）

TOP 9／鳳姐鴨肉飯
中西區

一整份鴨肉切好排滿，視覺效果超讚，當然味道也是無話可說！鮮嫩鴨肉配上飯淋醬汁整體濕潤好入口，筍干味道偏鹹，配飯剛剛好！不早點來吃可是會賣光光的！

▲台南美食TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲鳳姐鴨肉。（圖／美食客莫娜吃吃·小鳥胃吃遍台南提供）

TOP 8／小北家灶咖ZAOKA
中西區

TOP10裡唯一上榜的早午餐！小北家灶咖把蔬菜變好吃了，在這崇尚輕蔬食的食代大受歡迎！健康美味的早午餐加上親切的服務態度，難怪會這麼有人氣！

▲台南美食TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲小北家灶咖把蔬菜變好吃了。（圖／美食客婭咪·呀瞇提供）

TOP 7／南泉冰菓室
安平區

說到中西區就會想到清水堂，那麼安平區就是南泉冰菓室了！夏天時來碗浮誇水果冰沁涼一下，冬天時可以來碗草莓冰加上烤布丁！來安平不只看古蹟也可以吃美食！

▲台南美食TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲來安平看古蹟，吃南泉冰菓室。（圖／美食客JiaYing提供）

TOP 6／鼎富發豬油拌飯
中西區

豬油拌飯上面加上一顆生雞蛋與油蔥酥，簡單樸實的古早味！若不喜歡生雞蛋也可以改成荷包蛋或不加蛋哦！推薦烤雞肉串，又嫩又多汁配飯剛剛好！

▲台南美食TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲豬油拌飯加上一顆生雞蛋與油蔥酥，簡單樸實的古早味。（圖／美食客C提供）

TOP 5／五妃街豆腐冰 懷舊小棧
中西區

懷舊古早味再一間！香醇濃郁的杏仁豆腐放在細緻的剉冰上，再加入自己喜歡的配料，通通是銅板價！天氣冷時也可以請店家去冰，享受單純的豆腐！

▲台南美食TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲銅板價剉冰。（圖／美食客麥麥提供）

TOP 4／CHUN純薏仁。甜點。
中西區

國華街市場內必吃的薏仁甜品！單純的薏仁原味增添了紅豆的甜味，品嚐一番後加入抹茶與白玉，更有另一風味！是市場裡面的不敗甜品！

▲台南美食TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲國華街市場內必吃的薏仁甜品。（圖／美食客跟著地方媽媽吃吃喝喝提供）

TOP 3／双生綠豆沙牛奶 SHUÀNSÊN BEVERAGES
中西區

早就成為觀光客指標的双生綠豆沙牛奶！選用了台南在地小農鮮乳「虎山鮮乳」，與綿密的綠豆沙搭出順口好滋味！每天都有滿滿排隊人潮，想喝到還需要耐心等待呢！

▲台南美食TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲排隊人潮不斷的双生綠豆沙牛奶。（圖／美食客百變襪子控提供）

TOP 2／文章牛肉湯
安平區

來台南當然要喝牛肉湯！其中最受歡迎的就是文章牛肉湯啦！在涼涼的天氣來一碗暖暖身子，牛肉嫩又新鮮，配上一碗好吃的肉臊飯就很滿足！

▲台南美食TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲到台南當然要喝牛肉湯。（圖／美食客pupu提供）

TOP 1／清水堂愛玉專賣店
中西區

台南冰品霸主清水堂果然得了第一名！改了新裝潢的清水堂照片拍起來更美了！近期推出的草莓系列冰品更是讓大家回味無窮，趕快趁草莓季時去吃一波吧！

▲台南美食TOP10。（圖／MENU美食誌）

▲台南冰品霸主清水堂。（圖／美食客taiwanfood_kao提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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關鍵字：

MENU美食誌, 排行榜, 傳統美食, 冰品, 台南, 小吃, 美食, 早午餐, 牛肉湯, 鴨肉飯

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