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不塗眼霜小心變阿姨！網推眼周保養「6單品」，養出緊緻大眼

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▲▼眼妝盤點。（圖／翻攝自IG）

▲眼周是最容易顯露年齡的地方。（圖／翻攝自IG/ahc.official）

記者曾怡嘉 / 台北報導

你知道嗎？眼周的膚況能決定你的視覺年齡，假如充斥著鬆垮及佈滿小細紋，一看就老了好幾歲。想要看起來年輕有精神，每天勤做眼部保養是關鍵，根據自身需求挑選適合產品，養出緊緻明亮大眼。

▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲DERM iNSTITUTE 青春煉金超亮眼精華。

全新青春煉金超亮眼精華，添加東印度沒藥、尼羅河藍睡蓮與月見草成分，幫助提升肌膚對藍光的防禦力，同時改善眼周敏感、乾燥，超亮眼HDR胜肽複合物就像為雙眼戴上水潤防護眼膜，有效減緩黑眼圈、浮腫等多種困擾。

▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲DHC 耀眼美人（30日份）。

眼部保養也能用吃的，DHC的耀眼美人是一款能幫助賦予神采亮眼的營養輔助食品，內含多胺、鋅酵母等成分，以及打造緊緻度所不可或缺的膠原蛋白胜肽、大豆胜肽及酵母胜肽，幫你從裡到外豐盈起來。

▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲BFFECT 2%維他命A酯撫紋眼部精華。

採用了高濃度的2%維他命A酯，能淡化眼周紋路、改善暗沉、增加眼周肌膚彈性，再搭配上芸香苷、維他命 B3 來延緩肌膚老化，淡化紋路和維他命B5 可增加保濕度、修護肌膚。

▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 超進化肌因大眼精粹 (2021新年限定版) 。

內含雷特氏B菌、活性酵母益生菌，幫助修護眼周肌膚和撫平眼周紋路，搭配能改善眼周疲憊痕跡與眼袋、黑眼圈的咖啡因萃取，美眼同步豐睫的豐睫修護科技，以彈力冰珠冰鎮舒緩眼周緊繃，同時按摩眼周穴道。

▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲KOSE 雪肌精極奧亮眸賦活眼霜。

一款可修飾眼周的濾鏡眼霜，添加高明度粉色珠光，能修飾令人煩惱的乾燥暗沉，搭配薏仁R2成分，塗抹在肌膚瞬間能形成透明薄膜，保護避外部環境的傷害，更有著天然薰衣草精華油的舒緩香調，邊按摩同時放鬆心情。

▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲Malene 青春溯時奇蹟眼霜。

水潤凝乳質地，一抹幻化濃縮亮眼精華，強化修護、激生明亮、更有感緊緻眼周肌膚淡化紋路。

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關鍵字：

眼霜, 眼部保養, 抗老, 緊緻

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