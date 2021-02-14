「米飛兔」主題店在台中！超萌黑白純色拼圖、AirPods保護套都必買

編輯／Emily

Miffy米飛兔可愛的長相圈粉無數，這次他們將與Pinkoi合作，在台中Zeller Coffee推出「與Miffy一起賴在家」主題店，集結了亞洲各地設計品牌，推出多達180種米飛兔聯名商品，店內還設有豐富的拍照景點、專屬IG濾鏡，讓你留下與Miffy的珍貴時刻，身為粉絲年後第一波連假就衝吧！

▲「與Miffy一起賴在家」主題店快閃台中。（圖／Pinkoi提供，下同）



台中Zeller Coffee的「與Miffy一起賴在家」主題店為期四週，從2/26（五）開到3/21（日）。裡面販售的商品種類眾多，新年就很適合添購米飛兔擺設來打造新氣象，溫柔配色的瓷器花瓶、立體拼圖都能讓居家空間變得有活力。

▲bunita miffy 瓷器花瓶。



▲Anicorn Watches Miffy x RoundLab 拼圖。



除了在家，外出也想要有Miffy陪伴，可以選用米飛兔造型飲料杯套，讓大家出門在外隨時隨地都能用具質感設計的環保配件，有型愛地球。還有粉嫩色系的Miffy手縫皮革AirPods Pro保護套也超萌，讓你攜帶3C配件出門都能有好心情。

▲一帆布包 miffy帆布杯套。



▲miffy漏斗櫈。



▲ÜRIKMÄD illustration米菲兔掛畫。

▲The Lederer miffy AirPods Pro保護套手縫皮革材料包。



最近在台北也有很多期間限定的主題店，讓大家可以趁著假期去逛逛。像設在華山文創園區的「鬼滅之刃 全集中路跑番外篇 快閃店」，就販售絨毛玩偶、吊飾、公仔等多樣商品，還推出人氣角色福袋，戶外則擺出3公尺的充氣禰豆子給大家合照，快閃店營業期間從2021年1月29日到3月14日。

▲鬼滅之刃快閃店登陸華山。（圖／翻攝自Facebook@FoufouCreative）



台北松山文創園區則有蠟筆小新30周年快閃店「甜點世界大冒險」，裡面以甜點為主題，設有多個夢幻繽紛的打卡點，讓你能跟蠟筆小新裡的角色們合影。販售的商品從可愛玩偶到實用小物都有，像巧克比款衛生紙盒、印有小新圖案的隔熱手套、圍裙等，都讓粉絲們心動不已，快閃店會開到3月1日，喜歡可別錯過了。

▲蠟筆小新期間限定店在松菸登場。（圖／翻攝自Facebook@SCTW30）



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