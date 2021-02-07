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情人節免送禮了！日本超狂「巧克力拉麵」濃稠湯汁根本黑暗料理

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編輯／Ann

隆重的2月14日情人節即將到來，送巧克力絕對是萬年不變的招數之一，若是想要有點創意，近期日本拉麵店突發奇想打造了「黑白巧克力拉麵」，以濃郁巧克力醬代替拉麵湯汁，既能吃得飽還能邊過情人節，只是看起來有點黑暗料理的感覺，引發大批日本網友熱議。

▲巧克力拉麵 。（圖／翻攝自IG）

▲巧克力拉麵 。（圖／翻攝自IG）

▲日本幸樂苑拉麵店為情人節推出限定「黑白巧克力拉麵」 。（圖／翻攝自IG）

日本幸樂苑拉麵店為情人節推出限定「黑白巧克力拉麵」，巧妙運用黑白雙色來代表惡魔與天使，而且這款拉麵是真材實料，將湯底混合醬油與可可油，使色澤呈現巧克力一般的深棕色，接著繼續放上黑巧克力點綴，並且加入有咬勁的粗麵和筍絲，一口咬下口感分明，據說口味甜甜鹹鹹，相當濃郁。

除了黑巧克力，還提供了白巧克力口味，主要是以濃郁的奶油湯汁與可可油相疊加，湯頭就像是一般拉麵豬大骨的乳白色，但殊不知口感更加豐富，吃得到白巧克力的甜味，讓螞蟻人十分欣喜。

這系列黑白巧克力拉麵公開後，立刻引起廣大日本網友矚目，有人表示兩款都很好吃，會被甜甜的香氣驚艷到，但也有人反應味道不如預期。其實過往也有不少拉麵店推出過巧克力口味麵食，有的是沾麵，用麵條來沾取巧克力醬，麵屋武藏也有與日本 LOTTE 樂天巧克力聯手販售過巧克力味噌拉麵，以鮮嫩的叉燒肉塊搭配解膩馬鈴薯泥，而且是限量30碗，賣完就吃不到，人氣照樣嚇嚇叫。

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關鍵字：

巧克力, 情人節, 日本, 拉麵, 幸樂苑

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