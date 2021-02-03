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楊洋「新身份」轉發破50萬！亮點藏腳下…狂變裝擋不住無瑕帥臉

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▲楊洋 。（圖／品牌提供）

▲大陸男星楊洋新身份公開，不出一日微博轉發次數突破50萬 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

大陸男星楊洋因出演戲劇《微微一笑很傾城》人氣直升，近年來收割了英國精品DUNHILL全球品牌大使、運動品牌PUMA大中華區品牌代言人，高人氣無法擋。近期他又升格HOGAN 全球代言人，並且釋出一連串形象照，畫面曝光不到一天，就突破50萬轉發，楊洋穿著春夏系列鞋履拍攝，露出精緻帥臉引來大批粉絲圍觀，一口氣換上多套造型，電力十足。

▲楊洋 。（圖／品牌提供）

▲楊洋 。（圖／品牌提供）

▲楊洋以HOGAN 全球代言人頭銜高調拍攝大片 。（圖／品牌提供）

楊洋以HOGAN 全球代言人頭銜高調拍攝大片，先換上運動風的休閒造型演繹Hyperlight 系列鞋履，彰顯鞋款對比色調和菱角分明的材質；下秒則切換模式，改以俐落西裝搭配淺米色皮革裂紋鞋款，遊走於休閒與商務氣息之間，各種風格都完美拿捏。

▲楊洋 。（圖／品牌提供）

▲楊洋 。（圖／品牌提供）

▲楊洋 。（圖／品牌提供）

▲楊洋腳踩春夏Interaction 系列 ，點綴醒目招牌「H」標誌帥氣噴發 。（圖／品牌提供）

除此之外，就連顯眼的增高鞋款，楊洋駕馭起來也完全不費力，他梳起迷人的飛機油頭，露出精緻五官，身穿簡潔黑色皮衣搭配，最後腳踩春夏Interaction 系列 ，點綴醒目招牌「H」標誌，結合鞋身勻稱比例，讓男神魅力完全噴發。

雖然此次春夏系列大片都在簡單的白色背景下完成，但楊洋憑藉一雙深邃電眼，仍是迷倒大批粉絲，且為了搭配5雙鞋，一連換了5套造型，完全難不倒。全球代言人的頭銜短短曝光不到一日，楊洋官方微博轉發量就突破50萬，讓人見到超狂帶貨能力。

▲楊洋 。（圖／翻攝自微博）

▲楊洋 。（圖／翻攝自微博）

▲楊洋身兼英國精品DUNHILL全球品牌大使、運動品牌PUMA大中華區品牌代言人 。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

楊洋, HOGAN , 代言人, 大陸, 微微一笑很傾城

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