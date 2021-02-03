卸妝油按摩可去黑頭？想改善毛孔問題，先搞懂10個護理小知識

▲每個女生都想擁有細緻光滑的無瑕好肌膚。（圖／翻攝IG@hince_official）

記者張毓容／台北報導

每個女生都想擁有細緻無瑕的好肌膚，除了惱人的痘痘粉刺，不少人還有毛孔粗大、明顯的困擾，想改善毛孔問題、預防毛孔變大到底該怎麼做？先來搞懂以下10個關於毛孔護理的小知識，小心錯誤行為反而傷害肌膚、加重毛孔問題。

1.不只油肌會毛孔大



不僅出油旺盛會導致毛孔粗大，乾燥、衰老也會使得毛孔變大，毛孔問題是需要每天護理才能慢慢改善的。

2.不良生活習慣也會影響毛孔



不良的生活和飲食習慣也會導致毛孔粗大，像是熬夜晚睡、常吃油炸物或重口味食物會影響荷爾蒙，刺激皮脂分泌，容易堵塞毛孔，進而使得毛孔變大。

3.碳酸洗面乳別常用



先前曾流行過一陣子的碳酸類洗面乳，雖然有很好的清潔力，可幫助去除黑頭，但容易傷害毛孔，建議不要常使用。

4.收斂化妝水只能暫時收緊毛孔



有時候使用了某些化妝水感覺毛孔好像真的變小了，其實只是暫時的，像是含有酒精的化妝水、精華水，只能在短時間內稍微收緊毛孔，過一下就會恢復原樣，並不是真的讓毛孔變小了。

5.補充維生素B2及B6



多吃含有維生素B2和B6的食物，可幫助改善毛孔，像是內臟、瘦肉、魚肉、牡蠣、深綠色蔬菜、堅果類、或燕麥、糙米、小麥胚芽等全穀類。

6.用力洗臉不會更乾淨



流汗無法將毛孔裡的髒污排出，需要透過洗臉或清潔面膜才能清除髒污，且洗臉時是利用泡沫浮出毛孔內的髒污，不是多摩擦就會乾淨，注意洗臉時不要用力搓臉。

7.別用卸妝油按摩黑頭太久



不要用卸妝油或洗面乳長時間按摩黑頭，清潔產品長時間停留在臉上都會過度清潔，造成肌膚負擔、甚至造成傷害。

8.避免使用免洗產品



對於毛孔已經粗大的肌膚來說，溫和的卸妝清潔是非常重要的，建議不要使用免洗產品，尤其像是卸妝水需要透用化妝棉擦拭肌膚以清潔，會增加摩擦肌膚的機會，對肌膚不友好對毛孔更不好。

9.使用含維生素C美容液



日本皮膚科醫師建議毛孔肌使用含有維生素C的精華液，可幫助改善皮脂分秘，讓毛孔變得乾淨，且白天使用可防止毛孔內的皮脂變黑並抑制黑色素產生，白天妝前和晚間護膚都可用。

10.視黃醇改善老化毛孔



衰老型的下垂毛孔可使用含有視黃醇的保養品來幫助加強膠原蛋白生長，比較嚴重的毛孔問題則需要在皮膚科醫師建議下使用維生素A衍生物處方藥膏，或透過醫美來治療改善。

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