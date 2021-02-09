「玻璃糖花束」讓女孩淪陷！玫瑰特殊色超仙氣　鬱金香變晶透更浪漫

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@cuore.handmade

情人節不知道要送什麼擄獲女孩的芳心？快點來看看日本現在超流行的「玻璃糖花束」，這種玻璃糖花使用晶瑩的透光材質製成，淺淺色澤的花瓣唯美浪漫，在光照射下還會閃耀彩色光芒，完全讓人少女心噴發，而且最重要的是它永遠不會凋零，可以一輩子保持美麗。

日妞們超瘋的「玻璃糖花束」，其實是利用沾浸藝術（Dip Art）所製成，又叫做水晶花、美國花等不同名稱，利用樹脂和銅線為創作媒介，藉由的它的柔軟度和可塑性，做出晶瑩剔透的花瓣，將成品集結成花束夢幻度破表。

玻璃糖花做成鬱金香，比真正的花更吸引人，原本比較鮮豔的花瓣，利用透光材質重現，柔和的色澤看起來充滿浪漫氣息，紅、黃、紫…五顏六色的花朵，搭配翠綠的葉子，湊成一束看起來活潑可愛。

玫瑰是很多人送花的首選，變身玻璃糖花版本一樣讓人驚艷，除了做成一般玫瑰常見的紅、粉紅、白色，還可以做成淺藍、薰衣草紫等特殊色，夢幻顏色整個仙氣爆棚，就像精靈的捧花。

把玫瑰裝進玻璃罩子裡，直接變成電影《美女與野獸》裡的玫瑰花，不會凋謝的特性剛好適合做為永恆的愛情象徵。

另外也有人做出彼岸花、櫻花、牡丹等各種造型，不只當花束擺飾，還能做成耳環、頭飾、髮夾配戴在身上，絕美模樣讓不愛花的女孩也淪陷。

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