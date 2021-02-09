fb ig video ETtoday search mobile

「玻璃糖花束」讓女孩淪陷！玫瑰特殊色超仙氣　鬱金香變晶透更浪漫

>

編輯／Emily　圖／翻攝自IG@cuore.handmade

情人節不知道要送什麼擄獲女孩的芳心？快點來看看日本現在超流行的「玻璃糖花束」，這種玻璃糖花使用晶瑩的透光材質製成，淺淺色澤的花瓣唯美浪漫，在光照射下還會閃耀彩色光芒，完全讓人少女心噴發，而且最重要的是它永遠不會凋零，可以一輩子保持美麗。

▲玻璃糖花束。（圖／翻攝自IG@cuore.handmade）

日妞們超瘋的「玻璃糖花束」，其實是利用沾浸藝術（Dip Art）所製成，又叫做水晶花、美國花等不同名稱，利用樹脂和銅線為創作媒介，藉由的它的柔軟度和可塑性，做出晶瑩剔透的花瓣，將成品集結成花束夢幻度破表。

▲玻璃糖花束。（圖／翻攝自IG@cuore.handmade）

玻璃糖花做成鬱金香，比真正的花更吸引人，原本比較鮮豔的花瓣，利用透光材質重現，柔和的色澤看起來充滿浪漫氣息，紅、黃、紫…五顏六色的花朵，搭配翠綠的葉子，湊成一束看起來活潑可愛。

玫瑰是很多人送花的首選，變身玻璃糖花版本一樣讓人驚艷，除了做成一般玫瑰常見的紅、粉紅、白色，還可以做成淺藍、薰衣草紫等特殊色，夢幻顏色整個仙氣爆棚，就像精靈的捧花。

把玫瑰裝進玻璃罩子裡，直接變成電影《美女與野獸》裡的玫瑰花，不會凋謝的特性剛好適合做為永恆的愛情象徵。

另外也有人做出彼岸花、櫻花、牡丹等各種造型，不只當花束擺飾，還能做成耳環、頭飾、髮夾配戴在身上，絕美模樣讓不愛花的女孩也淪陷。


►情人節送「專屬訂製禮物」更感動！復古底片、霓虹文字燈保存甜蜜回憶

►獻上《小王子》獨一無二的玫瑰　情人節最高段的浪漫

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

日本, 玻璃糖花束, , 玫瑰, 鬱金香, 花束

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

好市多2021必買好物TOP 10　大容量零食、生活用品通通帶回家

好市多2021必買好物TOP 10　大容量零食、生活用品通通帶回家

新光三越僅用11天拚出「熟客系統」　翻轉疫情「年賺逾20億元」

新光三越僅用11天拚出「熟客系統」　翻轉疫情「年賺逾20億元」

200元起爽吃！「平價個人小火鍋」TOP4　湯頭、肉質全解析

200元起爽吃！「平價個人小火鍋」TOP4　湯頭、肉質全解析

歐舒丹護手霜一支不到250元！擦出男友好想牽的細滑奶油手 「玻璃糖花束」讓女孩淪陷！玫瑰特殊色超仙氣　鬱金香變晶透更浪漫 收藏家大方借千萬錶　金雕圓桌騎士錶齊聚飽眼福 睫毛老是夾不翹？2神器搭配竟然刷出「太陽花睫毛」 有話直說、不往心裡去！5個成年人交友守則，關係更長久 Dior「神級護唇膏」1,200元→750元！連Jisoo也愛用 Jennie作勢綁馬尾超撩人！「緊身衣外穿」火辣體態全看光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面