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百變珍珠化身糖果手鍊甜滋滋　配上捲捲K金又變俏皮小花

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▲▼ 珍珠 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Sweets Collection Hard Candy系列糖果造型珍珠手鍊，38,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近幾年珍珠設計變化萬千，除了經典不敗的串鍊，設計款更走入生活，成為日常穿搭加分的重要配件，MIKIMOTO於西洋情人節前夕獻上甜蜜之作，旗下Sweets Collection推出Hard Candy糖果珍珠手鍊，藏不住濃情蜜意；TASAKI則請設計師Melanie Georgacopoulos操刀，讓珍珠變小花。

▲▼ 珍珠 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO有多種珍珠鑽石手鍊可供選擇。

MIKIMOTO近期推出多款珍珠手鍊，單珠款約13,000元便能入門，另有點綴單鑽或6顆鑽搭配單顆珍珠的設計，最有趣是粉紅金包覆珍珠的Hard Candy手鍊，猶如一顆甜滋滋的硬糖，乘載著甜蜜心意。

▲▼ 珍珠 。（圖／公關照）▲▼ 珍珠 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO珍珠單鑽手鍊（左）23,000元，珍珠鑽石手鍊52,000元。

以個性設計著稱的TASAKI M/G系列，推出「小花」意涵的FLORET新作，猶如蜿蜒藤蔓的白K金曲線兩端，一邊是代表花朵的珍珠，另一端是鑲鑽與K金葉片造型，模樣可愛；此系列同時發表結合馬貝珍珠與鑽石的FACETED新品，以鑽石點綴櫻花金（SAKURAGOLD™）勾勒出俐落五邊形，中央鑲嵌珍珠展現剛柔並濟的風格。

▲▼ 珍珠 。（圖／公關照）▲▼ 珍珠 。（圖／公關照）

▲TASAKI MG TASAKI FLORET手鍊（左）101,000元，墜鍊114,000元。（圖／TASAKI提供，以下同）

▲▼ 珍珠 。（圖／公關照）▲▼ 珍珠 。（圖／公關照）

▲TASAKI MG TASAKI FACETED（左）項鍊238,000元，耳環235,000元。

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關鍵字：

珍珠, MIKIMOTO, TASAKI

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