把越多事做好「越沒成就」　用董事長的「減法思維」找回人生

▲人生用減法概念，說不定會有更多收穫。（圖／resplashed.com、negativespace、pexels、pixabay，以下同）

編輯／借借

幾年的職場生涯，許多人時不時地覺得徬徨，感覺沒有人生目標，想得太遠又感到負擔沈重，世事多變有點不切實際，只能看著眼前的目標繼續過下去，但卻又不知道眼前的目標對人生有何意義，仔細想想，一整天的工作天，90%以上都做一些不重要的代辦事項，相對的套用在自己的人生，覺得也是一樣，或許可以在新的一年，用減法思維找到自己真正想做的事。

全球最大房地產公司Keller Williams董事長Gary Keller指出，時間是一個人開啟事業的最原始資本。即便一個人的工作能力多強，也應付不了每天每日每夜湧進來的瑣事，無論工作還是生活，想要取得最好結果，就要盡量縮小目標。

人生也是一樣，一直增加想達到的目標，到最後就是模糊主題，還有更低的效率，如果你想讓人生更有目標，只要找出「最重要的那件事」，方法就是設定一個問題「我能做的最重要的事是什麼？」做到這件事之後，其他的事都變得很簡單，甚至不再重要。

可用一年為期，以倒推法來處理思緒，「今年最重要、一定要完成的一件事是什麼？」「為了完成這個今年目標，這個月我要做的最重要一件事是什麼？」「為了完成這個月的目標，這週我要做的最重要一件事是什麼？」「為了完成這週的目標，今天我要做的最重要一件事是什麼？」

在成長過程中，我們對「增加」的概念總是持續的偏好，做好做滿、越多越好、多是富足是安全感，但事實上擁有更多，未必代表著更幸福，慾望的增加我們需要付出更多心力去維持，久而久之選擇過多，只會身心俱疲。

然而現在生活與職場中的雜事，佔據了大部分人90％的生活，然而它是讓人完全沒有成就感的，只有一種「我終於把它做完了」的感覺，若是如此，不如從今天開始練習，檢視今天的所有行程，一一刪去你不需要參加（或去做）的部分，試圖找出今天最重要的一項行程去完成吧。