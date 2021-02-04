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15款絕美花色「新春口罩」不俗氣　自戴送禮都超適合

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壟罩了整個2020的新冠肺炎疫情，持續延燒到2021，在這波疫情當中，唯一的確幸就是口罩不再缺貨，物資無虞，而且配合時節推出了應景的各種花色，面對即將到來的農曆春節，自然也少不了喜氣洋洋的款式。這次整理出各家廠商即將上市的「新春口罩」，設計簡約大方又充滿了喜氣，無論是自戴還是送禮都很超適合！

【美德醫療】富貴桃紅口罩紅包

▲（圖／LOOKin編輯整理）

這款設計超應景！口罩包裝就是一個仿紅包的信封袋，放入了5入的口罩，一包在手誠意滿滿。由美德醫療推出的這款口罩花色，以饒富東方吉祥意象的祥雲圖案為主軸，搭配喜氣的桃紅底色和霧金線條，加上仿紅包的信封式包裝，為春節提供另一種送「紅包」的選擇。

▲（圖／LOOKin編輯整理）

喜氣中又不失時尚度的花色，相信不僅是長輩看了歡喜，戴起來想必氣色看起來更是紅潤。在安全性上，不僅符合台灣國家標準認證，也具歐美標準CE及FDA的雙品質權威認證。新年獻禮紅包款5入口罩，在1月上市不到三天，首波限量兩萬組就秒殺售完，目前追加並開放預購中唷！

【涔宇醫療】涔宇科技 X 藤花科技 聯名新春禮盒

▲（圖／LOOKin編輯整理）

由藤花科技設計圖紋，新竹第一間醫療口罩工廠「涔宇科技」製造，聯手合作推出新春口罩禮盒。禮盒中共有5種款式，5款圖案各10入小盒裝。分別為福氣圓滿 、牛轉乾坤 、好運報報、年年有餘 、大吉大利。

【大吉大利】

▲（圖／LOOKin編輯整理）

【牛轉乾坤】

▲（圖／LOOKin編輯整理）

【好運報報】

▲（圖／LOOKin編輯整理）

【年年有餘】

▲（圖／LOOKin編輯整理）

【Protector】Daily「COLOR」五色系列「PALETTE」

▲（圖／LOOKin編輯整理）

香港的醫療品牌「Protector」，所推出的口罩幾乎都是柔和的莫蘭迪色，色系能完美融入在穿搭中，甩開戴上口罩的病懨懨感。

▲（圖／LOOKin編輯整理）

最近新推出的「PALETTE」系列口罩，一盒集齊五款新色系：Mauve（錦葵粉）、Clay（霧感灰）、 Moody（冷調啡 ）、Cocoa（可可）、Teddy（泰迪），每一色都美得讓人心醉！

▲（圖／LOOKin編輯整理）

雖然是任性的多色組合，但每一色都呈現都很輕柔，柔和棕色、淡白色和啞粉紅色，既獨特卻不突兀，根本是黃金配色的五色系列。

【Mauve 錦葵粉 】

▲（圖／LOOKin編輯整理）

【Clay 霧感灰】

▲（圖／LOOKin編輯整理）

【Cocoa 可可】

▲（圖／LOOKin編輯整理）

【Teddy 泰迪】

▲（圖／LOOKin編輯整理）


【 Moody 冷調啡】

 ▲（圖／LOOKin編輯整理）

▲Daily「COLOR」五色口罩。（圖／翻攝自wiseever.com）

 這款口罩目前僅在官網線上販售，並且僅送香港國內，若有住在香港的朋友，快請他手刀訂購起來吧！

【明基健康生活】和風醫療口罩

 ▲（圖／LOOKin編輯整理）

明基佳世達集團以日本的思念做為主題，延伸出富士山、經典菊紋、河津櫻、花田物語的日系醫療口罩，讓愛旅日的朋友不能出國，也能享受日本旅遊的幸福氛圍，即使無法出國，也能一紓解到日本旅遊的念想~

【河津櫻】

▲（圖／LOOKin編輯整理）

▲（圖／LOOKin編輯整理）

柔和的水墨感繪畫，畫出日本最早開的日本靜崗河津櫻，淡粉色優雅低調散發出女人味。

【菊紋】

▲（圖／LOOKin編輯整理）

▲（圖／LOOKin編輯整理）

日本皇室家徽「十六瓣八重表菊紋」，花瓣向外層層綻放以示皇家風範，展現出優雅與貴氣。

【富士山】

▲（圖／LOOKin編輯整理）

▲（圖／LOOKin編輯整理）

三角山形搭配終年的白雪帽，立體的紅色太陽映襯，真的好可愛！

 【花田】

▲（圖／LOOKin編輯整理）

▲（圖／LOOKin編輯整理）

延伸閱讀：

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 口罩, 過年

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