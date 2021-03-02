「珍珠飾品」爆紅！盤點超好入手的夢幻精品款　萬元就能get

記者王蓁蓁 / 綜合報導

珍珠飾品近期爆紅，不斷在KOL與明星們身上看見，在時尚圈吹起一股復古趨勢的同時，也重新帶回「珍珠」，溫潤優雅的米白色模樣十分百搭，就連男性們也都被攻陷，《ET FASHION》幫你盤點各大精品包括CELINE、DIOR、CHANEL.....等的珍珠飾品，讓你第一次買珍珠也不失手，還能讓穿搭瞬間質感UP。

DIOR

▲DIOR TRIBALES 蜻蜓耳環，NT$15,000。（圖／翻攝品牌官網，以下同）

向大自然與南義大利田園風光致敬的DIOR 2021度假系列，以經典工藝雕刻出金屬色調的金色蜻蜓吊飾，並在前後都綴上精緻典雅的淡水珍珠，後方不規則的珍珠，讓每只DIOR TRIBALES耳環都獨一無二。

▲DIOR TRIBALES 「CD」耳環，NT$18,000。

渾圓大方的珍珠低調優雅，同時將品牌經典的「CD」符號注入，增添耳環飾品的奢華感，整體遊走於氣質與休閒之間，2萬元內的價格，即便是小資族少女們也很好入手。

▲DIO(R)EVOLUTION 頸鍊，NT$25,500。

以白色樹脂珠打造成珍珠頸鍊，綴上「D.I.O.R」字母與星星吊飾十分吸睛，更添收藏價值，飾有優雅的白色水晶呼應細節，簡單就能為日常穿搭注入高級感。

CELINE

復古的金銅色打造整體視覺，CELINE標誌性的凱旋門圖騰與珍珠交錯，展現一如往常的優雅氛圍，看似簡約，卻滿滿細節一點都不馬虎，輕鬆點綴整體造型，時髦感噴發。

▲MAILLON TRIOMPHE 珍珠耳環，NT$24,500。

珍珠耳環散發著天然反射光澤，同樣搭配經典凱旋門圖騰，優雅又不失復古韻味，不對稱的珍珠渾然天成，彰顯精緻奢華感，率性與柔美兼具，各種風格穿搭都能駕馭。

CHANEL

珍珠是CHANEL十分重要的元素之一，不論在珠寶、服飾甚至包款都經常能看到，香奈兒女士更曾大膽宣言：「沒有珍珠的女人，不能成為女人。」

▲CHANEL 愛心珍珠項鍊，NT$ 50,100。

CHANEL 2021春夏，也不負眾望推出一系列珍珠飾品，將珍珠項鍊綴上心形吊飾，同時注入讓少女們瘋狂的雙Ｃlogo，瞬間躍升成女孩們心中的夢幻逸品。

▲CHANEL 品牌元素手環，NT$ 37,700。

另外，CHANEL也將珍珠環繞著紅寶石化身成手環亮點，融入最能象徵品牌的幸運數字5、裁縫剪刀、康朋街31號、No.5香水.....等細節，戴上手腕奢華質指數破表，而且百搭實戴。

▲CHANEL 愛心輪廓珍珠耳環，NT$ 30,300。

繽紛的紅、粉、紫、黃水晶，與珍珠交錯延續心形輪廓，勾勒少女們對愛心的夢幻狂熱，綴於耳環中央的雙Ｃlogo，增添收藏魅力。

LOUIS VUITTON

▲LOUISETTE 珍珠元素耳釘，NT$14,400。

以LOUIS VUITTON經典老花圖樣作為雛形，將其中一片花瓣以玩味的珍珠元素形成一柔一剛的鮮明對比，定睛仔細一看，還能發現偷偷藏在耳環上的LV logo細節，散發著低調質感美學。

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